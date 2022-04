Eric Zemmour placé en tête des intentions de vote au premier tour de la présidentielle et largement gagnant au second tour. C’est ce que l’on lit sur un prétendu sondage relayé sur les réseaux sociaux par des soutiens du candidat d’extrême droite. Cette enquête d’opinion aurait été réalisée par le quotidien suisse Le Temps avec un mystérieux « Singapour Investment Fund » (« Fond d’investissement de Singapour).

« Sondage du journal Le Temps donc indépendant des médias français », commente sur Twitter une partisane d’Eric Zemmour. Sur Facebook, un autre internaute l’oppose « aux sondages français complètement biaisés et soumis au pouvoir ».

Le journal suisse Le Temps a démenti avoir commandé et réalisé ce sondage. - Capture d'écran Facebook

L’enquête aurait été réalisée entre le 26 et 28 mars sur un échantillon de 3.273 Français installés à l’étranger et 6.487 Français installés en France. La méthode avec laquelle elle aurait été réalisée n’est pas donnée.

Le candidat d’extrême droite recueillerait 21 % des intentions de vote au premier tour, le plaçant ainsi devant les autres candidats. Au second tour, il recueillerait 61 % des voix face à Jean-Luc Mélenchon qui attendrait les 39 %.

FAKE OFF

On ne trouve aucune trace de ce sondage sur le site du journal suisse. Et pour cause : « Le Temps n’a ni commandé ni réalisé ce sondage », a expliqué Madeleine von Holzen, la rédactrice en chef du quotidien suisse. Il n’y a par ailleurs aucune trace d’un « Singapour Investment Fund ».

Le prétendu sondage était par ailleurs présenté en partie en anglais, en français et avec des caractères qui semblent être en mandarin, ce qui est étrange pour un document qui aurait été publié dans un média francophone.

Eric Zemmour est crédité entre 9,5 % et 11 % des intentions de vote, selon des sondages réalisés pour plusieurs médias français. Cela le place à la quatrième place du premier tour de la présidentielle, qui a lieu dimanche.