L’élection présidentielle, ce n’est pas tous les deux jours. C’est même tous les cinq ans, depuis 2002. C’est donc un événement, et comme chaque moment marquant, il vient avec son lot de souvenirs. Avec un peu de chance (pour nous), il vient peut-être même avec son lot de photos​ particulières ou collectors.

Vous voyez où on veut en venir, nous avons envie, avec vous, de remonter le temps et de se plonger dans les élections présidentielles précédentes en images. 2007, 2012, 2017, ou bien avant. Nous aimerions que vous nous envoyiez vos photos les plus marquantes des précédents suffrages.

Les moments de doutes, les moments de joie… Envoyez-nous vos plus belles photos de présidentielles. A l’argentique, au numérique ou au smartphone, les plus belles d’entre elles seront partagées sur nos réseaux sociaux et serviront à la rédaction d’un article. Pour participer, rien de plus simple, il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous.