8h24 : Mélenchon ressort ses hologrammes

En troisième place dans les sondages, Jean-Luc Mélenchon caresse toujours l’espoir d’éliminer Marine Le Pen, s’inviter au second tour et y porter le débat sur la retraite et l’écologie. Pour mieux convaincre, le candidat de la France Insoumise se démultiplie sur le terrain : comme en 2017, il a relayé son meeting d’hier soir à Lille dans onze autres villes grâce à des hologrammes.