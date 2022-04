Casquette de marin visée sur la tête, caban boutonné jusqu’au cou et voix rocailleuse, Paul a ses habitudes. Tous les jours, ce résident à l’année du Frioul, une île au large de Marseille, prend la première navette qui « descend » au Vieux-Port, celle de 7h05, malgré la retraite. « J’arrive à 7h30 en bas, je vais au bar, je me bois un bon café, sourit-il. Je descends car c’est le quartier où je suis né, mais je me languis vite de revenir ». En fin de matinée, il est de retour au port du Frioul.

Pour le premier tour de la présidentielle, il fera comme à son habitude pour aller glisser le bulletin dans l’urne. « Dans ma vie, je me suis abstenu que deux fois. » Car l’île du Frioul n’a pas de bureau de vote. Ou plus précisément, le bureau de vote se situe « sur le continent », au palais de la Bourse, dans les locaux de la CCI à Marseille. « Pour aller voter, ce n’est pas plus compliqué que d’aller faire ses courses, on prend la navette », estime Eric, pour qui « l’insularité n’est pas un problème ». « C’est notre choix de vie. » Il habite ici depuis dix ans, et prend dès qu’il le peut son bateau. Comme lui, ils sont près de 150 à avoir fait le choix de vivre à l’année au Frioul.

« Une urne au Frioul, c’est trop compliqué »

Le local de l’association des plaisanciers, sur le port, tient lieu de point de ralliement. Ce matin-là, quelques jours avant le premier tour, Paul, un autre Eric, Jackie et Sandrine forment une joyeuse équipée. Ils font partie de la quinzaine de plaisanciers qui vivent à l’année sur le bateau. Chacun y va de sa pique politique, chacun sait où le cœur penche. « On discute, c’est ça la démocratie ! », lance Jackie. Dimanche, chacun ira voter à son rythme, selon l’heure du réveil. « Heureusement que ce n’était pas ce dimanche, avec la tempête, cela aurait été compliqué », souffle Sandrine. Les jours de grosse mer, le service peut être réduit au minimum, à savoir une navette le matin, le midi et le soir.

« Une urne au Frioul, on ne l’aura jamais, c’est trop compliqué », explique Michel, qui réside sur l’île depuis trente-deux ans. Un temps, il a fait partie de ceux qui en demandaient une. « C’est le préfet qui décide ça, il nous avait été répondu que c’était trop compliqué, rembobine-t-il. Il faut monter l’urne au Frioul. Comment on fait s’il y a du mauvais temps ? Sans compter l’arrivée des assesseurs, du président, pour ouvrir et tenir un bureau de vote. » Et avec la mise en place de l’abonnement, le prix de la traversée n’est plus, pour lui, réellement un enjeu.

Avec le prix du fuel, la navette reste dans tous les cas plus concurrentielle que de rejoindre le Vieux-Port avec son propre bateau, d’autant que la capitainerie est éloignée, à pied, du bureau de vote. Finalement, Michel perçoit même des avantages à « descendre à Marseille ». « On a un bureau dédié, il n’y a pas d’attente », poursuit-il, avant de se projeter à dimanche : « Il fera beau, j’irai faire comme à chaque fois mon devoir civique. » Sans oublier le caddie « pour ne pas remonter à vide ». Ce fameux détail qui distingue, sur la navette, les habitants du Frioul des autres passagers.