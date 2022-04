Ça ressemble à une cote d’alerte : pour la toute première fois dans un sondage de second tour face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen a été évaluée à 48,5 %. C’était dans une enquête de l’institut Harris Interactive publiée lundi. Elle succède à un autre, publié par Elabe, la donnant à 47,5 %. A titre de comparaison ce serait donc « mieux » que Ségolène Royal face à Nicolas Sarkozy en 2007.

Ce ne sont que deux sondages, certes, mais la tendance est là : si on prend la moyenne des sondages du site Politico, la candidate du Rassemblement national progresse pour arriver à 46 %, treize points de plus qu’au second tour de 2017. Au point que la question se pose désormais : Marine Le Pen peut-elle l’emporter le 24 avril ? Dans ses deux meilleurs sondages, la candidate d’extrême droite se trouve même dans la marge d’erreur pour la victoire.

Moins d’antipathie

Il n’y a pas que dans les intentions de vote, d’ailleurs, que la donne a bien changé pour Marine Le Pen. « D’habitude, le principal problème pour le Rassemblement national – comme le Front national avant lui –, c’est qu’il inquiète », note Mathieu Gallard. Sauf que désormais, « seuls » 50 % des électeurs et électrices éprouvent de l’antipathie pour la candidate, contre 62 % à la veille du premier tour en 2017.

« Elle a aussi amélioré son image sur la proximité avec la population, sa capacité à comprendre les attentes », poursuit Mathieu Gallard. Sur d’autres sujets, comme le régalien ou la capacité à gouverner le pays, elle est en retrait par rapport aux autres candidates et candidats, mais aussi en très net progrès. « Et puis elle a un nouvel atout : pour la première fois elle a des réserves de voix conséquentes, rappelle le sondeur en référence à Eric Zemmour. Le RN n’est plus une puissance isolée. »

Même pas peur ?

De quoi susciter de la peur en Macronie ? Pas le moins du monde, affirme la porte-parole, Maud Bregeon : « Ce n’est pas notre rôle d’avoir peur ! Nous, on déroule notre campagne et on doit expliquer en quoi Marine Le Pen, qui forme un tandem avec Eric Zemmour, est dangereuse pour la France. » Emmanuel Macron lui-même a porté le fer contre celle qu’il place comme sa principale adversaire, lors de son meeting de samedi : « C’est le combat du progrès contre le repli, le combat du patriotisme et de l’Europe contre les nationalistes. Les choix d’avril sont simples, au fond. »

Edouard Philippe, l’ancien Premier ministre, est plus inquiet : « Bien sûr, Marine Le Pen peut gagner », a-t-il déclaré la semaine dernière. Dans son camp, certains lui reprochent cette sortie choc, pensant qu’elle peut mobiliser encore davantage au sein de l’extrême droite, qui a déjà bien le vent dans les voiles. D’après Mathieu Gallard, c’est plutôt l’inverse : « Le problème, pour Marine Le Pen, c’est que si les sondages se confirment à l’issue du premier tour, les gens seront vraiment plongés dans l’hypothèse où l’accession au pouvoir du RN deviendra très concrète. »

« Backlash »

En clair : plus l’hypothèse de la victoire du RN est forte, plus la mobilisation des électeurs et électrices pour lui faire barrage peut être puissante. Dans un thread publié sur Twitter, le même Mathieu Gallard donne l’exemple des régionales de 2015. A l’issue du premier tour, Marine Le Pen, dans les Hauts-de-France, et Marion Maréchal, en Provence-Alpes-Côte-d'Azur, avaient une telle avance que la victoire paraissait probable. Sauf qu’au second tour, ce sont finalement les listes LR qui l’ont emporté, et plutôt largement. « La grande question, c’est de savoir si une telle mobilisation anit-RN peut se reproduire. De cette ampleur, au vu de l’évolution de l’image et de la crédibilité de Marine Le Pen, évidemment que non », analyse le sondeur. « Mais même si c’est l’élection présidentielle où elle a le plus de chances, quand on compare tous les éléments, elle reste quand même aujourd’hui mal placée. »

Reste l’inconnue de la campagne : on le sait, au soir du premier tour commence une nouvelle campagne. En cas de réédition du duel Macron/Le Pen, on comparera sans doute avec 2017. Une campagne – et notamment un débat – ratés dans les grandes largeurs par la candidate du FN à l’époque. « Il suffirait qu’elle fasse un peu mieux pour qu’on ait l’impression d’un match nul. »

Mais même si elle faisait une excellente campagne, Mathieu Gallard estime que ça ne suffirait pas : « Emmanuel Macron fait peu campagne et attaque donc peu Marine Le Pen, et elle en profite. Après le premier tour, on va avoir deux semaines où Emmanuel Macron va s’acharner à lui recoller l’étiquette de l’extrême droite. » Ça demandera donc quand même un réveil du côté de la campagne du sortant.