« Tout le monde est prêt à comprendre que pour agir sérieusement et vraiment, une planification écologique est nécessaire. » Ça, c’était en 2008. Jean-Luc Mélenchon, alors sénateur de l’Essonne, venait tout juste de claquer la porte du Parti socialiste, dont il était membre depuis 1976.

Avant de tirer sa révérence, le futur patron de La France insoumise avait, dans sa contribution générale au congrès de Reims, tenu à présenter une idée qui, à l’époque, était passée presque inaperçue et qui détonnait avec le discours ambiant sur la croissance : « Redéfinir nos modèles de production, de consommation et d’échange » sur un temps long pour répondre « à l’intérêt général de l’humanité ». Avec, en sous-texte, les notions de catastrophe écologique et d’urgence déjà bien présentes. Un an plus tôt, le Groupement d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) publiait son 4e rapport d’évaluation sur le changement climatique, attestant d’une augmentation indéniable des températures due aux émissions de gaz à effet de serre.

Une règle commune constitutionnalisée

Vingt-deux ans plus tard, le candidat va plus loin dans sa défense de la planification écologique. « Il est temps de pratiquer la règle verte, c’est-à-dire de ne plus prendre à la nature davantage que ce qu’elle est capable de reconstituer », a-t-il dit le 16 janvier dernier, à Nantes, lors de son meeting « immersif et sensoriel ». Hasard du calendrier, quelques mois plus tard, c’est la troisième partie du 6e rapport du Giec qui était dévoilée au public. Et insistait, une fois n’est pas coutume, sur l'urgence climatique et les solutions à mettre en œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre générées par les activités humaines.

Déjà présente dans son programme de 2017, et avant cela, dans celui de 2012 sous les couleurs du Front de gauche, cette planification écologique a été développée. Le candidat propose désormais l’idée d’une règle commune constitutionnalisée régissant notre consommation qui serait calquée sur les capacités de production de la planète. Cette règle verte est en outre complétée par une « règle bleue ».

Il faut avoir, avec la règle verte (ne pas prendre à la nature davantage qu'elle ne peut reconstituer), une règle bleue qui applique ce principe à l'eau pour son usage et pour la protection de sa qualité. #MeetingEau https://t.co/pkCl6PNkGp pic.twitter.com/paPzC4BDIR — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) April 10, 2021

Jean-Luc Mélenchon souhaitait ainsi, au cours de la campagne, porter la problématique de l’accès à l’eau et la protection de son cycle sur le devant de la scène politique. Mais le candidat a admis avoir échoué à imposer ce thème de l’eau, dans la campagne, lors de son passage sur le plateau de France 2 pour l’émission Elysée 2022, le 31 mars.