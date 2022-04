Présidentielle 2022 EN DIRECT : Mélenchon attendu en hologramme dans onze villes de France pour son meeting à Lille...

07h59 : L’inflation en tête des préoccupations

Des agriculteurs aux commerçants, l’inflation est devenue la première préoccupation et tous disent déjà subir les effets de la hausse des prix, surtout depuis que « tout a volé en éclats avec la guerre en Ukraine ».

« On voit bien que les prix commencent à grimper », indique à l’AFP Emily Mayer, experte des produits de grande consommation à l’institut IRI, qui publie chaque mois un relevé des prix en grandes surfaces. « En février, on avait mesuré une augmentation de 0,6 % par rapport à 2021, en mars on est à 1,5 %. »

Ce mouvement va s’amplifier car les industriels de l’alimentation ont globalement obtenu de vendre leurs produits plus cher aux supermarchés, à l’issue des dernières négociations commerciales closes le 1er mars et ce, d’autant plus que le gouvernement a déjà demandé aux acteurs de se remettre autour de la table.