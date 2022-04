Près de 50.000 personnes dans les rues de Strasbourg pendant que Jean-Marie Le Pen était en meeting au palais de la musique et des congrès en 1997 ; de 8.000 à 10.000 aux mêmes endroits après le fameux premier tour de la présidentielle de 2002…

Ces scènes de mobilisation contre la montée du Rassemblement (ex-Front) National (RN) peuvent-elles se reproduire la semaine prochaine dans la capitale alsacienne ? Le vote de ce dimanche en sera un indicateur décisif. Quoi qu’en 2017, alors que Marine Le Pen passait aisément au 2e tour de l’élection reine, seules quelques dizaines de personnes battaient le pavé place Kléber…

« C’est difficile d’avoir des prévisions précises sur ce 1er tour dans le contexte actuel », estime d’abord le politologue local Philippe Breton. Avant vite de se mouiller : « L’Alsace devrait voter Le Pen et le reste des voix ira à la droite ». Une analyse qui s’appuie, notamment, sur les résultats du parti d’extrême droite depuis plus de vingt ans dans la région.

« C’est vraiment depuis 1994 que le FN a pris de l’importance ici. Aujourd’hui, si on prend l’ensemble des élections, le RN est devenu le premier parti en termes de votes en Alsace », reprend le professeur émérite à l’Université de Strasbourg. Certains chiffres sont à ce sujet très parlants : en 2002, Jean-Marie Le Pen avait signé son meilleur score du 1er tour… dans les Haut et Bas-Rhin. Il avait recueilli 23,44 % des suffrages exprimés (contre 16,86 % nationalement). En 2017, sa fille l’avait imité en terminant aussi en tête au même stade en Alsace (25,69 %, contre 21,30 % en France).

Pourquoi une telle tendance dans une région traditionnellement marquée à droite ? Même plutôt centriste lorsque l’on voit les scores presque sans égal de François Bayrou en 2002 (10,78 %), 2007 (21,41 %) et 2012 (11,71 %) ? Philippe Breton explique ce basculement progressif par plusieurs phénomènes.

« Plus il y aura de participants, plus le résultat du RN sera élevé »

« Dans la région, la gauche et la droite sont plutôt au centre car il y a eu beaucoup de violences ici par le passé. Les gens n’ont donc pas trop le goût pour les excès politiques. Mais ce qui a changé la donne, c’est la capacité du FN à être allé chercher le vote populaire, sensible à la question du pouvoir d’achat. J’ajoute que ce vote-là est souvent synonyme d’opposition, de contestation. Et on a remarqué qu’il a souvent lieu dans des zones périurbaines, où les gens se sentent discriminés par la métropole arrogante. Le tissu périurbain est très fort en Alsace. »

Le résultat de dimanche dépendra aussi de l’abstention. Un taux où la région se situe souvent un petit peu en dessous de la moyenne nationale. Si les électeurs se déplacent en masse, Marine Le Pen réussira-t-elle autant ? « Plus il y aura de participants, plus le résultat du RN sera élevé », répond encore le politologue, conscient d’être là à contre-courant. « Je sais qu’on entend souvent le contraire mais quand on regarde précisément les chiffres par communes, l’abstention est défavorable au RN. »

A moins qu’Eric Zemmour ne vienne bousculer tout ça… « Ce sera un indicateur intéressant pour voir si ce vote d’extrême-droite s’est radicalisé ou non », conclut Philippe Breton.