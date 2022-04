Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron lance enfin sa campagne, le président-candidat sur France Inter ce lundi matin…

08h38 : Dès mardi, les consultations chez le psychologue remboursées par la Sécu

Le remboursement par la Sécurité sociale de huit séances chez le psychologue pour tous les Français, annoncé en septembre par le président candidat Emmanuel Macron, entre en vigueur le 5 avril.

Sur prescription médicale, les patients de plus de 3 ans peuvent consulter un psychologue référencé sur le site "MonPsy", et bénéficier d'un entretien d'évaluation et de sept séances de suivi par an, remboursés par l'Assurance maladie. Le patient repart sans rien régler au praticien : 60% des frais sont pris en charge par la Sécu, et 40% par la complémentaire santé.