Une scène improbable… Passé sous les 10 % dans les sondages, le candidat d’extrême droite à l'élection présidentielle Eric Zemmour a appelé ce samedi les électeurs LR, qu’il estime « trahis », à voter pour lui, avant, plus tard, de se faire dégager d’un city-stade, près de Marseille, où il s’était invité sans avertir de la présence de caméras.

En milieu d’après-midi, le candidat a en effet participé à un match de foot en salle au complexe sportif ZS d’Aix-en-Provence, créé par la star du football Zinédine Zidane. En short et maillot, Eric Zemmour a entamé un match avec des sympathisants locaux avant que la partie ne soit abruptement arrêtée par des responsables du centre, mécontents de la présence de nombreuses caméras.

É.Zemmour sur un terrain de football dans le club Futsal de Zinedine Zidane. Mais l’équipe du candidat n’a pas prévenu de la présence de caméras expliquent les responsables. É.Zemmour est mis à la porte par Nourredine Zidane, frère du joueur. La séquence est annulée.



Dans une grande confusion et avec une tension palpable, l’un d’eux a notamment argué « n’être pas au courant de tout ça », demandant aux uns et aux autres de « sortir ». « On ne nous a pas prévenus que c’était pour un meeting », a affirmé un homme se présentant comme un employé du site. Le candidat et son équipe ont fini par obtempérer.