« La Petite enfance, on n’en parle pas, regrette Jaqueline Wendland, psychologue à La Pitié et professeur à l’Université de Paris spécialisée dans la parentalité. Entre la guerre, le Covid-19, les scandales et une campagne sans débat, d’une manière générale, on n’entend pas beaucoup parler de programmes… »

Pour vous aider à y voir plus clair, 20 Minutes s’est donc plongé dans les propositions des douze candidats à l’élection présidentielle, afin de savoir qui envisage quoi pour les familles lors des cinq prochaines années.

Prolonger les congés pour les parents

Sans surprise, c’est à gauche qu’on trouve des propositions sur ce sujet… et plutôt généreuses. Jean-Luc Mélenchon (LFI) envisage d’allonger la durée des congés parentaux (sans précision) et de les rendre identiques pour les deux parents. Si Yannick Jadot (EELV) était élu, le congé maternité serait complété par un congé d’accueil de l’enfant, réparti entre chaque parent. Ensuite, le congé parental serait indemnisé à 80 % du SMIC sur trois ans maximum, et le parent pourrait décider de le prendre jusqu’à la majorité de son enfant. Anne Hidalgo (PS) et Fabien Roussel (PC) veulent faire passer le congé paternité (ou du deuxième parent) d’un mois à 16 semaines, « dont 6 obligatoires » pour la candidate socialiste.

Le rapport de la Commission des 1.000 premiers jours , publié en septembre 2020, préconisait de faire passer le congé paternité de 2 à 9 semaines. Le gouvernement l’a finalement allongé à un mois. « On n’a pas obtenu ce qu’on demandait, mais il y a des avancées, nuance Jaqueline Wendland, également membre de cette Commission. Au moins, on en parle et c’est une question qui apparaît dans tous les programmes. Avant, les gens ne savaient même pas ce que c’était la petite enfance… »

Mais cette spécialiste de la périnatalité reconnaît qu’un sujet, remonté pendant les auditions de parents et experts, est passé sous silence. « Les parents demandent de la continuité entre le pré et le postnatal. L’idée qui revient, c’est qu’on est bien suivi pendant la grossesse, mais très isolé dans le post-partum. On n’a pas de référent, trop de cloisonnements entre professionnels, et trop d’informations contradictoires. »

Multiplier les accueils pour les moins de 3 ans

Eric Zemmour (Reconquête !) veut créer 60.000 places en crèche, Anne Hidalgo 130.000 en dix ans, et Emmanuel Macron (LREM) s’est engagé à en ouvrir 200.000 supplémentaires. Jean-Luc Mélenchon va plus loin en promettant 500.000 places de garde pour les enfants, en crèche ou en garde à domicile, sur cinq ans. Un sujet qui préoccupe beaucoup les jeunes parents, selon Jaqueline Wendland.

Mais ces engagements la laissent sceptique. « Certes, le nombre de places est important, mais on ne parle pas de la qualité des modes d’accueil. Ce ne sont pas des murs et des chaises qui s’occupent des enfants ! Donc l’accent doit être mis sur le taux d’encadrement. Avoir un référent, c’est sécurisant pour les enfants et les parents tout au long des trois années de crèche. Or on a du mal à recruter et à stabiliser le personnel. Contrairement à ce qu’on pense, ce sont des métiers très spécialisés. Je ne vois pas apparaître dans ces programmes ni la formation des personnels, ni la valorisation des métiers de la Petite enfance. » D’ailleurs, quasiment tous les candidats se sont engagés à augmenter les salaires des enseignants (à certaines conditions pour Macron) et des soignants… mais rien sur les auxiliaires de puériculture.

Plusieurs candidats proposent en revanche un droit opposable : Macron, Mélenchon et Hidalgo sont ainsi d’accord pour qu’une famille qui n’obtient pas un moyen de garde touche une indemnisation. Au contraire, Valérie Pécresse (LR) mise sur une hausse du plafond du crédit d’impôt pour les emplois à domicile de 6.000 à 10.000 euros par an et de 1.500 euros par enfant.

Aider les familles monoparentales

Jean-Luc Mélenchon veut accroître les effectifs de la justice familiale pour limiter les délais de jugement. Et augmenter l’allocation de soutien familial, aide versée aux parents célibataires, comme plusieurs autres candidats. Emmanuel Macron a promis de la revaloriser de 50 %, pour la faire passer de 116 à 174 euros. Marine Le Pen veut la doubler à 230 euros, mais uniquement pour les parents français.

Modifier la fiscalité des familles

Avec Anne Hidalgo, « l’allocation de rentrée scolaire sera attribuée dès l’entrée à l’école maternelle, et non plus à 6 ans ». Yannick Jadot veut fixer des allocations familiales à 70 euros par mois et par enfant, dès le premier enfant, alors qu’elles ne sont versées qu’à partir du 2e enfant. Une proposition que valide Jean Lassalle.

A droite, les candidats veulent revenir sur la modulation des allocations familiales. Depuis 2015, le montant est diminué de moitié pour les familles de deux enfants dont les revenus sont supérieurs à 6.000 euros nets par mois, et par quatre pour celles qui dépassent 8.000 euros. Valérie Pécresse, comme Eric Zemmour, veut que toutes les familles touchent les mêmes allocations familiales.

Jean-Luc Mélenchon souhaite mettre fin au quotient conjugal (qui lisse les disparités dans les déclarations de revenus des couples) en le remplaçant par un crédit d’impôt par enfant que pourraient toucher toutes les familles.

Marine Le Pen entend quant à elle réduire les impôts de certaines familles. Comment ? En réservant les allocations familiales à celles dont au moins un des deux parents est Français. Par ailleurs, elle envisage d’instaurer une part fiscale pleine – contre une demi-part aujourd’hui – à la naissance du deuxième enfant. Toujours à l’extrême droite, Eric Zemmour veut repeupler les campagnes en proposant 10.000 euros pour chaque nouvelle naissance de parents qui vivent en zone rurale depuis au moins deux ans. Enfin, il propose, de manière radicale, de suspendre l’allocation familiale des parents d’élèves perturbateurs et absentéistes.