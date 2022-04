Présidentielle 2022 EN DIRECT : En visite à Rungis, Eric Zemmour interpellé par des travailleurs étrangers...

8h41 : Le niveau d’abstention très incertain

A une semaine du premier tour de la présidentielle, le niveau de l’abstention demeure plus que jamais la grande inconnue d’une élection atypique qui, selon les spécialistes, va se jouer dans la toute dernière ligne droite. « Tout va se jouer dans les huit derniers jours et on a deux schémas possibles », résume le sondeur (Ipsos) Brice Teinturier.

« Soit dans les dix derniers jours, comme en 2017, la mobilisation remonte et on peut espérer à ce moment-là une abstention contenue, on va dire à 25 %, soit on est vraiment sur un schéma différent, et là effectivement on peut être dans la zone des 28, 30 % d’abstention », analyse-t-il pour France Info.