Désormais dans l’arène, Emmanuel Macron en ressent les premières secousses. Mobilisé par le dossier ukrainien, le chef de l’Etat mène en parallèle une campagne sur le terrain, comme ce jeudi, en Charente-Martime. « Je vais me battre pour continuer de convaincre », a-t-il insisté à son arrivée à Fouras. Favori du scrutin depuis des mois, le président-candidat a tout de même tenu à remobiliser ses troupes la veille, avant un grand meeting samedi à Paris. Car l’écart avec Marine Le Pen ne cesse de se réduire dans les sondages, au premier comme au deuxième tour. Dans le même temps, la macronie se retrouve confrontée à l’affaire McKinsey, qui ne cesse de polluer sa campagne.

« La polémique McKinsley est gonflée par les populistes de service »

Le recours accru du gouvernement aux cabinets de conseil, en particulier l’Américain McKinsey, dévoilé dans un rapport du Sénat le 17 mars, perturbe la campagne d’Emmanuel Macron. A gauche comme à droite, ses adversaires ne se sont pas privés pour l’attaquer sur les montants engagés, plus d’un milliard d’euros en 2021, et sur une supposée connivence avec les milieux d’affaires, à l’image de Marine Le Pen dans un entretien ce jeudi à 20 Minutes. « C’est un vrai scandale. La justice sera très certainement saisie pour déterminer s’il y a eu des avantages donnés à McKinsey, dont un certain nombre de salariés ont travaillé au bénéfice d’Emmanuel Macron pour sa campagne de 2017 », assure la candidate du Rassemblement national.

« Cette polémique est un peu surprenante car les recours aux cabinets externes représentent moins de 1 % du budget de l’Etat, moins que les Anglais ou les Allemands », balaye le député LREM Roland Lescure. « Cette polémique est portée et gonflée par les populistes de service habituels et d’autres, comme Valérie Pécresse. Ils sous-entendent des choses calomnieuses et malhonnêtes pour en faire une pseudo affaire d’Etat. On en est en réalité bien loin », souffle le président de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale.

McKinsey, du carburant pour Marine Le Pen ?

Après avoir balayé l’accusation d’un revers de main, la macronie a pris soin de riposter pour éteindre l’incendie. « Nous n’avons rien à cacher », ont assuré Olivier Dussopt (Budget) et Amélie de Montchalin (Transformation et Fonction Publique) lors d’une conférence de presse sur le sujet mercredi à Bercy. Les deux ministres ont ainsi rappelé que « toutes les règles de la commande publique ont été respectées », promettant dès 2022 de « réduire d’au moins 15 % le recours aux prestations de conseil externe ». Reste que l’affaire McKinsey, très virale sur les réseaux sociaux, continue d’alimenter la controverse, d’autant que le prestataire américain est également accusé d’évasion fiscale. « Les oppositions ont réussi à en faire un sparadrap pour nous », reconnaît ainsi un responsable de la majorité.

La majorité craint que l’affaire ne pousse encore un peu plus haut la candidature de Marine Le Pen, dans un contexte de flambée des prix de l’énergie. Mercredi, Emmanuel Macron a donc pour la première fois assisté à la réunion hebdomadaire de son comité de campagne pour resserrer les rangs. « Il n’a jamais cru que l’élection était déjà gagnée, assure Roland Lescure. L’histoire politique est jalonnée de candidats qui s’y voyaient déjà et qui ont été éliminés au premier tour. Il faudra se battre jusqu’à la dernière minute. »