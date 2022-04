Pour partie, ils pensaient revivre François Mitterrand et 1981. Et pour beaucoup d’anciens jeunes avec François Hollande, leur déception a été à la hauteur de leurs espérances. Hugo, Lucie et Nicolas avaient la vingtaine lorsqu’ils se sont engagés à fond, à divers niveaux de responsabilités, dans la campagne présidentielle du candidat socialiste. Tous en sont revenus, et se retrouvent aujourd’hui à voter pour une diversité de candidats, de Mélenchon à Macron en passant par Jadot, ce qui illustre parfaitement l’éclatement actuel des anciens électeurs PS.

Il faut dire qu’entre Hugo Baillet, aujourd’hui directeur marketing dans le secteur immobilier et convaincu par Emmanuel Macron, et Nicolas Andreoli, enseignant d’histoire-géographie à Mayotte et prêt à voter Mélenchon, on comprend que personne ne pouvait sortir satisfait de cette mandature. Le délitement progressif des espoirs de ceux qui avaient fait sa campagne s’est fait au gré des réformes et des changements de gouvernement du quinquennat. Parmi elles, et pour ceux dont le vote penche toujours à gauche, deux reviennent de façon récurrente.

Quand Hollande « a engagé Macron, il connaissait parfaitement ses orientations »

« Le CICE [Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, entrée en vigueur dès 2013 et qui confère un important avantage fiscal aux entreprises] aurait pu être une bonne idée, mais il n’y a eu aucun contrôle sur les milliards exonérés », regrette Nicolas, alors responsable départementale du Var pour les MJS. Vient également la loi Travail (2016), qui avait entraîné d’importantes manifestations, sans oublier de mentionner ce que Nicolas considère comme un point de bascule : la nomination de Manuel Valls comme Premier ministre en 2014. Difficile à partir de ce point d’assurer « le service après-vente quand le produit n’est pas bon. Soit je racontais des mensonges, soit je levais le pied. J’ai levé le pied », raconte Nicolas. Et de lâcher : « Je pense que François Hollande nous a bien dupés. Lorsqu’il a engagé Emmanuel Macron, il connaissait parfaitement ses orientations. »

Un sentiment d’avoir été « un peu trompés sur la marchandise » partagé par Lucie Briatte. Cette ancienne MJS en charge du pôle jeunesse, culture, loisir des jeunes socialistes pour la campagne de Hollande préfère avant tout garder « les souvenirs forts » avec, en point d’orgue, ce 6 mai peu après 20 heures et la foule des grands soirs rassemblée place de la République, à Paris. « François Hollande a voulu rester dans une synthèse molle d’une gauche qui n’incarnait plus la lutte contre les inégalités », analyse cette jeune maman. Après avoir été élue d’une mairie de secteur de Lyon jusqu’en 2020 et en conservant son étiquette PS, elle hésite à présent entre Anne Hidalgo, par fidélité, et Yannick Jadot.

« On est montés très haut et descendus très bas »

« François Hollande a fait de belles choses », estime, à l’inverse, Hugo Baillet qui s’occupait lui de la campagne digitale des jeunes avec François Hollande. Après des passages en cabinet ministériel, il a préféré partir dans le privé. Convaincu très tôt par Emmanuel Macron, qu’il a pu croiser deux-trois fois à l’occasion de réunions de travail, ce pur produit de Paris intramuros reconnaît avoir « évolué dans ses convictions ». « Mais je n’ai jamais été révolutionnaire », affirme-t-il. Aussi, la retraite à 65 ans lui semble être une nécessité, « les devoirs avant les droits » une bonne réponse « au manque de responsabilité des citoyens ». Lorsqu’on lui demande s’il n’a jamais rêvé d’une sixième semaine de congé, Hugo Sourit : « Je n’ai même pas le temps d’en poser cinq… »

À leur demander s’ils pensent que le PS, avec qui ils ont connu l’ivresse de la marche vers victoire il y a tout juste 10 ans, peut survivre à la débâcle annoncée, les réponses restent hésitantes. « Je ne sais pas comment ça va tenir, s’interroge Hugo. Anne Hidalgo a quand même dans ses adjoints à la mairie de Paris un porte-parole communiste et un Vert… » « On est montés très haut et descendus très bas », souffle Lucie qui espère toutefois voir son parti remonter la pente. Mais personne ne voit dans le PS actuel une personne capable d’enfiler ce costume.

Si tous restent des observateurs attentifs de la vie politique et, particulièrement, de leur ancien parti, aucun ne regrette cet engagement. « Des moments inoubliables » pour Lucie à « l’expérience utile dans [s]on travail » et « au beau carnet d’adresses », collectés par Hugo.