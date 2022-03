Présidentielle 2022 EN DIRECT : Le président de la Fédération nationale des chasseurs appelle à voter Emmanuel Macron…

8h34 : Jean-Luc Mélenchon, le programme le plus vert

Selon une évaluation des programmes des candidats, comparés aux objectifs climatiques de la France, menée par France Info, c’est l’Insoumis qui présente le programme le plus proche de réformes nécessaires pour répondre à l’urgence climatique. En fait, le candidat LFI est le seul à obtenir quatre « feux verts » (dans les secteurs des transports, du bâtiment, de l’agriculture et de la forêt) et aucun « feu rouge ». Les programmes de Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen sont les plus éloignés des objectifs climatiques, voire contraires aux efforts à faire.