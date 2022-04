Sujet fréquemment mis sur la table durant le quinquennat, notamment sur fond de crise sanitaire et d’inflation, le chômage s’impose nécessairement dans cette campagne présidentielle. Est-il, en 2022, plus haut ou plus bas qu’au début du mandat d'Emmanuel Macron ? Et qu’en est-il par rapport au début de la crise du Covid-19 ? Les emplois sont-ils plus précaires ? Travaille-t-on davantage aujourd’hui ?

Après avoir vérifié certaines de leurs affirmations sur les Ehpad ou les carburants, 20 Minutes s’est intéressé aux déclarations des candidats sur le chômage.

FAKE OFF

Marine Le Pen : « La réalité, c’est qu’à 100.000 près, il y a autant de chômeurs, autant de gens qui cherchent un emploi, que lorsqu’il [Emmanuel Macron] est arrivé au pouvoir. »



Vrai. En meeting à Reims le 5 février dernier, la candidate du Rassemblement national a minimisé le bilan de celui que les sondages désignent comme son adversaire au second tour. Selon les données trimestrielles communiquées par Pôle emploi, il y a effectivement eu une baisse du nombre de chômeurs d’environ 100.000 personnes entre début 2017 et fin 2021.

Cette diminution, qui est de 102.200 plus exactement, concerne le nombre de chômeurs enregistrés dans les catégories A, B, C. Elles regroupent les personnes sans aucune activité professionnelle et celles qui exercent une activité réduire. Derrière ce chiffre global, la baisse est marquée par la diminution significative des chômeurs de catégorie A, ceux n’ayant pas d’activité professionnelle. Leur nombre a baissé de 366.600 durant le quinquennat. Les personnes ayant une activité partielle a, lui, augmenté.

Adrien Quatennens : « Vous avez 80 % des contrats qui sont signés, peut-être plus, de moins d’un mois, de moins d’une semaine, de moins d’un jour, qui font que vous sortez des statistiques du chômage temporairement. »



Vrai. Fervent soutien de Jean-Luc Mélenchon pour cette campagne présidentielle, le député du Nord veut pointer du doigt une « réalité complexe » en matière de lutte contre le chômage. Le loup serait la précarisation de l’emploi, comme il l’a expliqué dans l’émission On est en direct sur France 2, le 26 mars.

Comme expliqué plus tôt, le nombre global de chômeurs diminue moins vite que celui des personnes qui occupent un emploi partiel. Cela confirme l’accroissement du recours aux contrats courts. Une étude de la Dares (Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques) publié en juin 2018 indique que la part des embauches en CDD ne cesse d’augmenter, passant de 76 % en 1993 à 87 % en 2017. La structure constate également « une forte hausse des contrats de très courte durée, en 2017, 30 % des CDD ne durent qu’une seule journée ».

Plus récemment, la Dares a souligné qu’« au 3e trimestre 2021, 82,3 % des embauches hors intérim se font en CDD. » Et une autre analyse datée de mai 2021 constate que la hausse des contrats en CDD « a été tirée par les CDD de moins d’un mois, la durée moyenne des CDD s’étant raccourcie » entre 2000 et 2019. La part des CDD de courte durée est donc importante parmi les embauches ces dernières années.

Emmanuel Macron : « Le taux de chômage atteint son plus bas niveau depuis quinze ans, le taux de chômage des jeunes son plus bas niveau depuis quarante ans. »



Faux. Le candidat président a présenté son programme le jeudi 17 mars durant une longue conférence de presse à Aubervilliers. Il avait débuté en vantant quelques réussites de son mandat, dont la baisse du chômage. Au lendemain de cette présentation, 20 Minutes était revenu sur les affirmations, parfois approximatives, d’Emmanuel Macron.

En 2021, 18,1 % des jeunes de 15 à 24 ans étaient sans emploi, selon l'Insee, contre 16,3 % en 1981. Si le taux de chômage des jeunes est effectivement en baisse ces dernières années, il est toutefois descendu en dessous des 18 % deux fois depuis 1981, en 1989 et en 2008.

Yannick Jadot : « Un Français sur deux qui fait valoir ses droits à la retraite ne travaille déjà plus. »



Exagéré. C’est l’affirmation faite par le candidat écologiste, lorsque l'âge légal du départ à la retraite a été évoqué sur le plateau de TF1, lors de l'émission spéciale La France face à la guerre, le 14 mars dernier. Rappelant ainsi qu’il ne souhaite pas reculer cette barrière fixée aujourd’hui à 62 ans.

Selon un rapport de la Dares sur les séniors et le marché du travail pour le dernier trimestre de 2021, « 56,2 % des 55-64 ans sont en emploi au 3e trimestre 2021 ». Un autre panorama a été réalisé par la Dress en 2021 (direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques). Celui-ci prend comme référence la génération de 1946, et explique que « 58 % des retraités nés en 1946 étaient en emploi juste avant la retraite ».

Ainsi, selon la première étude, 43,8 % des séniors étaient sans emploi au moment de la retraite, et 42 % selon la seconde étude. Des données qui se rapprochent donc du « un Français sur deux qui ne travaille plus » au moment de sa retraite, annoncé par Yannick Jadot. Toutefois, comme le souligne le candidat lui-même dans sa formule, ces chiffres n’incluent pas uniquement les chômeurs. Sont également comptabilisées les personnes en situation de maladie, d’invalidité ou en préretraite, et celles qui sont sorties des dispositifs sociaux, donc des statistiques.