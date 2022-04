Quelque chose se passait. En 2007, la campagne présidentielle s’invitait dans les cours de récré où l’on mimait les petits mouvements de têtes caractéristiques de Nicolas Sarkozy avant de changer de registre comique pour chanter Fous ta cagoule de Mickaël Youn. Dans les rues, alors que les fonctionnaires battaient le pavé, on parlait également du « travailler plus pour gagner plus », « d’une France qui se lève tôt », de « Kärcher » et de « racailles » mais aussi du « petit Napoléon ». Il y en avait pour tout le monde.

« Tous les matins on avait une opération qui s’appelait "Le café pour la France qui se lève tôt". Avec un percolateur, de 6 heures à 8 heures, on offrait "un petit café, un petit Sarko !" dans la rue. Il y avait cette volonté d’aller sur le terrain, à la rencontre des gens qui étaient résolument contre. On croit que c’était une campagne facile mais c’était une vraie campagne, avec de vraies divergences, un vrai débat sur le terrain », se rappelle un brin nostalgique Jean-Philippe Vetter, alors âgé de 24 ans et responsable des jeunes UMP du Bas-Rhin, aujourd’hui conseiller municipal de Strasbourg et soutien de Valérie Pécresse. « Mais cette campagne est très différente, cette fois, la conjoncture n’est pas favorable. Il n’y a des changements qu’en temps de paix… »

« C’était facile de mobiliser »

« A cette époque, les campagnes étaient massives, ajoute Pierre-Emmanuel Gibson, premier adjoint au maire de Béthune (Pas-de-Calais), alors responsable des Jeunes populaires du Pas-de-Calais. Il y avait beaucoup de monde, des jeunes, des moins jeunes. Il y avait de l’ambiance, de la convivialité. A chaque fois qu’on allait coller ou tracter, on passait un bon moment. Nous étions avant tout une bande de copains. C’était facile de mobiliser. »

En 2007, la France se préparait alors pour une élection présidentielle qui allait sortir les Français d’une certaine « torpeur politique » après deux mandats de Jacques Chirac. « La campagne était effervescente. Sarkozy osait défier, il nous faisait apporter de nouvelles idées, il impulsait, il avait un nouveau langage, que je ne partageais pas forcément, mais c’était le candidat de la rupture, qui savait provoquer pour amener le débat », se souvient Jean-Philippe Vetter. « Déjà en septembre 2006, lors d’une simple réunion de rentrée entre militants des jeunes UMP dans un petit bureau de Strasbourg, il y avait plus de 120 personnes, c’était noir de monde, certains attendaient dans le couloir. Les anciens responsables disaient qu’ils n’avaient jamais vu une telle ferveur. Aujourd’hui, quel que soit le candidat, c’est très compliqué de rassembler », regrette l’élu.

Des mots qui marquent

Pour le jeune militant d’alors, investit dans le hip-hop, étudiant en Staps et qui n’avait « pas le profil d’un jeune de droite classique », cette campagne fut comme une « expérience unique » mais aussi l’occasion de se frayer un chemin en politique jusqu’à se présenter en 2020 aux municipales strasbourgeoises, toujours pour les Républicains. « Le point de départ, c’est cette campagne avec quelqu’un qui a un exceptionnel talent d’orateur, qui insuffle l’énergie. Depuis l’été, on n’était pas persuadé qu’il allait gagner mais qu’il fallait qu’il gagne. Lors des universités d’été, Sarkozy nous reçoit et je suis persuadé qu’il va avoir un discours politique, voire politicien. Et il a un discours de vie », se rappelle clairement Jean-Philippe Vetter, capable 15 ans après de citer les mots de Sarko.

Pour l’actuel maire de Balma, Vincent Terrail-Noves, jeune responsable des jeunes UMP en Haute-Garonne en 2007, être monté voir à Paris Sarkozy en meeting « a forgé » son engagement. « Je me souviens qu’il y avait beaucoup d’enthousiasme, tout le monde avait de l’énergie à l’image de l’homme que l’on soutenait. Sarkozy lui était une bête de scène. Nous aimions ce qu’il incarnait, ce qu’il portait. Il voulait réinventer le modèle social, la relation au travail, c’était une société qui allait changer. »

Même enthousiasme chez le premier adjoint de Béthune Emmanuel Gibson. « Ce qui m’a vraiment marqué dans les campagnes de Sarkozy, c’est qu’il savait mettre en scène ses meetings, avec des drapeaux, de la musique comme pour un concert de rock. Sur tous les jeunes avec qui je militais à l’époque, on est très peu à avoir poursuivi en politique. Je suis toujours en contact avec certains, qui sont devenus maires, députés ou conseillers départementaux. Il y a aussi ceux qui étaient chez nous et qui ont changé de bord. »

« Macron s’est mis à porter les valeurs de Sarkozy »

En 2017, après avoir été l’un des piliers de l’UMP puis des Républicains, notamment au sein du groupe d’opposition au conseil régional d’Occitanie, Vincent Terrail-Noves quitte son parti, lassé par la vieille garde. « Parce que je ne suis pas un homme de parti, certains sont des idolâtres, d’autres restent par calculs électoralistes, tacle-t-il. Je n’ai pas changé de convictions depuis, je suis pour que l’on crée de la richesse et qu’on aide ceux qui n’en ont pas. Emmanuel Macron s’est mis à porter ces valeurs. » Lors des dernières régionales, Vincent Terrail-Noves conduisait une liste soutenue par LREM, même s’il n’y est pas encarté.

Reste chez tous ces militants un souvenir mélancolique des meetings. Avec « Versailles en janvier 2007 et près de 80.000 personnes, on a senti que Sarkozy allait gagner. Il était différent, à la fois pour la rupture qu’il prônait, assure Jean-Philippe Vetter, que ça soit dans le style, mais aussi dans sa manière de descendre dans l’arène, d’aller au combat, en première ligne et de prendre tous les coups à la différence de ce qui se passait avant. C’était une campagne historique car depuis quinze ans maintenant, les présidents gagnent par défaut, il est le seul à avoir gagné par adhésion. »