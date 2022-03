Le premier déplacement de Marine Le Pen en Guadeloupe a été perturbé après notamment l’enregistrement chahuté d’une émission, un épisode condamné par Emmanuel Macron que la candidate a mis sur le compte des « défaillances » de l’Etat.

Venue mener sur l’île des Antilles une campagne de « proximité » sur fond de problématique du pouvoir d’achat et non de « gigantisme », en allusion au rassemblement de son rival Eric Zemmour dimanche au Trocadéro, Marine Le Pen a dû cependant faire face à l’hostilité de ses opposants guadeloupéens.

Elle a fustigé en conférence de presse « l’outrance » des milliers de militants d’Eric Zemmour quand ils ont crié « Macron assassin », et le choix de la « division » de son rival, qui la qualifier en retour de « socialiste ».

Samedi soir, le plateau où Marine Le Pen finissait d’enregistrer une émission en duplex qui a été diffusée dimanche sur France 3 « a été envahi par des militants de plusieurs organisations nationalistes de Guadeloupe », dont l’Alliance nationale Guadeloupe (ANG), selon la chaîne Guadeloupe La Première, qui elle-même a dû annuler une interview en direct prévue juste après.

