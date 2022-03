A moins de trois semaines du premier tour de l’élection présidentielle, les débats s’accélèrent. C’est désormais toutes les semaines que les candidats sont invités dans l’émission Elysée 2022, diffusée sur France 2. Ce jeudi 24 mars, c’était au tour de Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Jean Lassalle, Nathalie Arthaud et Valérie Pécresse d’être interrogé par les journalistes. La candidate des Républicains, testée positive au Covid-19 plus tôt dans la journée, a participé en visioconférence.

20 Minutes a vérifié plusieurs des affirmations des candidats.

N’y a-t-il que 30 % des Français qui ont accès aux soins palliatifs, comme l’affirme Valérie Pécresse ?

Interrogée sur la fin de vie, la représentante des Républicains a affirmé qu’elle souhaitait, pour commencer, faire appliquer les lois. « Ce que je crois, c’est qu’il y a une loi, Claeys-Leonetti, qui permet la sédation terminale. Cette loi n’est pas appliquée aujourd’hui. Il n’y a que 30 % des Français qui y ont accès aujourd’hui », a-t-elle répondu aux questions de Nathalie Saint-Cricq.

🗣 Euthanasie : « Commençons déjà par appliquer les lois »



👤 @vpecresse (@lesRepublicains) ne souhaite pas aller au-delà de la « sédation terminale » pour les personnes en fin de vie #Elysée2022 pic.twitter.com/7tjaFeNJx1 — Elysée 2022 (@Elysee2022) March 24, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Cette loi Claeys-Leonetti, qui porte le nom des deux députés qui l’ont présentée sous la mandature de François Hollande, donne le droit, pour les malades en fin de vie et dont les souffrances sont insupportables, à être endormi par des médicaments jusqu’à ce que la mort survienne. Elle encadre, depuis 2016, l’accès aux soins palliatifs.

« En effet, près de 30 % des personnes qui en auraient besoin bénéficient aujourd’hui de soins palliatifs. La nécessité de développer les soins palliatifs est depuis longtemps unanimement reconnue. Toutefois, malgré les efforts des pouvoirs publics, l’accès aux soins palliatifs reste très inégalitaire », déclarait en 2017 le SFAP (Société française d’accompagnement et de soins palliatifs). Un chiffre qui n’a pas bougé depuis selon le Dr Claire Fourcade, présidente de la SFAP, auditionnée par la commission des affaires sociales du Sénat en 2021. Le gouvernement a depuis lancé un plan national qui s’étale jusqu’en 2024.

Le déficit commercial de la France s’élève-t-il à 85 milliards d’euros, comme le dit Valérie Pécresse ?

« Nous sommes en proie à une désindustrialisation absolument tragique. Nous avons 85 milliards d’euros de déficit de la balance commerciale », a avancé la présidente de la région Ile-de-France. Et selon le bilan annuel 2021 publié par les douanes françaises, cette affirmation est exacte. « En 2021, le solde commercial FAB/FAB en valeur chute de 20 milliards d’euros et s’établit à – 84.7 milliards, son plus bas historique », indique le rapport.

Selon le document, ce recul est tiré « par l’énergie et, dans une moindre mesure, par les produits manufacturés ». Franck Riester, le ministre du Commerce extérieur, avait expliqué : « En ce qui concerne la balance des biens, la dégradation est essentiellement due à l’alourdissement de la facture énergétique de 17.9 milliards d’euros ». En ce sens, la thématique de réindustrialisation de la France s’est imposée dans la campagne présidentielle.

Y a-t-il 8 millions de personnes qui bénéficient de l’aide alimentaire en France, comme le prétend Jean-Luc Mélenchon ?

Sur la précarité, l’Insoumis a affirmé : « Moi, je propose la gratuité de la cantine. Pourquoi ? Parce qu’il y a 8 millions de personnes à l’aide alimentaire. » Il s’agit d’un chiffre à prendre avec des pincettes. « C’est comme cela que l’on se retrouve avec 8 millions de personnes, soit environ 10 % de la population française, qui a besoin de l’aide alimentaire pour vivre », expliquait Vincent Destival, délégué général du Secours catholique, à Libération en novembre 2020. Un mois plus tard, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, annonçait le même chiffre.

Je propose la gratuité de la cantine scolaire d'abord car il y a 8 millions de personnes qui sont à l'aide alimentaire. Je veux être certain que les gosses mangent.



Ensuite, parce que cela permettra aux maires de choisir de mettre des produits bio dans les repas. #Elysee2022 pic.twitter.com/WtMUUxUayN — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) March 24, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Donc, effectivement ce chiffre a déjà été annoncé par plusieurs sources fiables, sur lesquelles Jean-Luc Mélenchon a pu s’appuyer. Cependant, dansson bilan publié en novembre 2021, le Secours catholique est revenu sur l’information donnée par son délégué général en annonçant : « En 2020, en France, entre 5 et 7 millions de personnes ont eu besoin d’y recourir. »

De son côté, le Secours populaire n’a pas donné de statistique sur le sujet, mais a affirmé que parmi les Français, « 30 % sont dans l’impossibilité de se procurer une alimentation saine en quantité suffisante pour faire trois repas par jour ».

Est-ce vrai que tous les scénarios du Giec, pour lutter contre le réchauffement climatique, nécessitent l’utilisation de l’énergie nucléaire, comme l’assure Fabien Roussel ?

Lorsqu’il débattait avec Sandrine Rousseau sur les énergies et plus particulièrement le nucléaire, le candidat communiste a déclaré que « dans tous les scénarios du Giec, ils montrent qu’il est nécessaire d’investir dans la production d’énergie nucléaire décarbonée ». Une affirmation qui en a fait tiquer plus d’un.

Le nucléaire est indispensable aujourd'hui.



Tous ceux qui disent le contraire ne veulent pas sortir des énergies fossiles comme le pétrole et le charbon.



La lutte contre le dérèglement climatique est une priorité. #Elysée2022 pic.twitter.com/8K4EjlNQmz — Fabien Roussel (@Fabien_Roussel) March 24, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Fabien Roussel fait référence au rapport spécial rendu en 2018, dans lequel les experts ont dressé quatre scénarios fixant les « trajectoires permettant de maintenir d’ici 2100 l’augmentation de la température globale sous la barre de +1,5 °C, et jusqu’à +2 °C ». Dans celui-ci, chacune des trajectoires étudiées prévoit une hausse de la part du nucléaire dans la production d’électricité. Cela dit, le groupe précise ne pas prendre en compte certaines questions comme le traitement des déchets ou la sécurité, qui sont les deux principaux points qui conduisent à de tels débats sur l’atome.

Greenpeace a récemment réagi : « Alors que le rapport du Giec nous oblige à rapidement réduire les émissions, il n’est pas envisageable de choisir la technologie de production électrique la plus lente et coûteuse à déployer, ainsi que la plus sale et risquée. Le nucléaire est disqualifié de la course de la lutte climatique. »