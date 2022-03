Présidentielle 2022 EN DIRECT : Valérie Pécresse propose d’accueillir les réfugiés ukrainiens dans les villas et yachts d’oligarques russes saisis...

8h45 : Un week-end politique chargé

Plus que deux week-ends avant la présidentielle, et les candidats et candidats jettent leurs dernières forces dans la bataille. Si Valérie Pécresse, positive au Covid-19, a dû renoncer à des déplacements ce vendredi à Bordeaux et samedi dans les Bouches-du-Rhône, Yannick Jadot tiendra son grand meeting de campagne au Zénith de Paris dimanche. De son côté, Eric Zemmour réunira également les siens le même jour dans la capitale, sur la place du Trocadéro. Une place décidément devenue un lieu de rendez-vous pour les droites, comme nous le constatons dans notre article et vidéo à découvrir ici.

Jean-Luc Mélenchon organise pour sa part un grand meeting dimanche au rond-point du Prado, à Marseille. Anne Hidalgo et Fabien Roussel​ ont tout deux choisi Toulouse ce week-end, avec une réunion publique samedi pour la socialiste, le lendemain pour son adversaire communiste.