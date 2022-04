A mesure que le premier tour de l’élection présidentielle approche, le scénario d’une abstention record autour de 30 % semble de plus en plus probable. Et alors que la campagne officielle, avec un temps de parole égal pour tous les candidats, a tout juste débuté, certains ont d’ores et déjà pris leur décision. Pour la première fois de leur vie, ils n’iront pas voter le 10 avril.

Nous avons demandé à nos internautes pourquoi ils allaient s’abstenir pour cette élection. La première raison est le fossé qui s’est encore creusé entre la classe politique et des électeurs totalement désabusés. « Les mensonges et la mauvaise foi sont les seuls programmes proposés. Encore plus que d’habitude. Alors pour qui voter ? », s’interroge Nathalie. « On n’a aucune proposition réelle. On a un président qui veut se faire réélire après avoir dégradé ou essayé de dégrader les retraites, l’assurance chômage et notre système de santé et qui veut continuer, une gauche aux abonnés absents, une droite qui ne se résume plus qu’à un axe qui ne serait pas celui d’Emmanuel Macron mais qui n’a pas encore répondu aux sirènes de l’extrême droite, et des extrêmes tous plus dangereux les uns que les autres, analyse Anthony. Choisir entre la peste, le choléra et le Covid, très peu pour moi. »

« Les promesses ne sont jamais tenues »

Douze candidats ont obtenu leurs 500 signatures, mais malgré la diversité des programmes proposés, certains n’y trouvent toujours pas leur compte. « Je ne vois aucun candidat qui parle vraiment des problèmes des Français », affirme Isabelle. D’autres électeurs regrettent les écarts entre les programmes de campagne et la réalité des mesures adoptées. « Les promesses ne sont jamais tenues, déplore Marielle J’ai toujours voté, mais là, c’est fini. » « Il n’y a qu’a voir la vidéo de Macron qui affirmait ne pas vouloir reculer l’âge de la retraite et ce qu’il veut faire aujourd’hui », précise Jean.

L’impression que les jeux sont faits avec le même scénario qu’en 2017 d’un second tour Macron-Le Pen est également très démotivante pour certains. « Les jeux sont faits. Il y aura un front républicain anti-FN et Macron va repasser », prévoit Jimmy. « Macron peut être tranquille, il peut même se passer de faire campagne. Les Français voteront pour lui par défaut et moi je regarderai cela de loin », ajoute Philippe.

La déception face à certains candidats

Et puis il y a la déception face à certains candidats, qu’ils soient de droite ou de gauche. « Je m’étais inscrit sur la liste électorale dans le but de voter Zemmour. Mais j’ai changé d’avis après son meeting de Chambéry, quand il a justifié les revendications de Poutine sur l’Ukraine », raconte D_S, un internaute qui préfère rester anonyme. « J’ai toujours voté pour le parti socialiste, mais quand je vois l’ego des candidats de gauche incapables de faire une liste commune, ça me désole. En face à l’extrême droite à 30 %, ça me choque », affirme Jean. « Je voulais voter socialiste, mais finalement je vais profiter de mon dimanche en famille, ajoute Frédéric. La politique n’appartient plus aux Français, mais aux capitaux et aux lobbies. » Il reste moins de deux semaines aux candidats pour convaincre les Français.