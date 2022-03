Plus aucun gynéco, ophtalmo, dentiste ou généraliste à des kilomètres à la ronde. Le problème des déserts médicaux touche de plus en plus de Français, qu’ils vivent en milieu rural comme dans de grandes villes. Selon les derniers chiffres de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), publiés en janvier 2021, 8 % de la population réside dans une commune sous-dense en médecins généralistes, c’est-à-dire que chaque habitant ne pourra réaliser que 2,5 consultations par an. Un accès déjà compliqué aux soins qui risque de s’aggraver dans les prochaines années avec le vieillissement de la population, le manque durable de généralistes et les maladies chroniques toujours plus courantes.

Voilà pourquoi, sans surprise, la lutte contre les déserts médicaux fait partie des sujets en santé très en vue dans cette campagne présidentielle. Pour y voir plus clair, 20 Minutes vous résume les propositions des candidats. Et leurs limites.

Une priorité pour tous les candidats

« Avant, la santé était le grand invisible des campagnes, introduit Henri Bergeron, directeur de recherches au CNRS et à Sciences Po. Si tous les candidats en faisaient mention, ce n’était clairement pas un sujet sur lequel se positionnait l’offre politique et sur lequel les votes se structuraient. On a beaucoup plus d’attention dans cette campagne. Et l’un des points d’entrée, ce sont les déserts médicaux, qui renvoient à l’existence d’au moins deux France. Or, cette France locale renvoie à de nombreuses questions très importantes, soulevées notamment par les "gilets jaunes". »

« La santé faisait partie des priorités dans les cahiers de doléances des "gilets jaunes" », renchérit Frédéric Pierru, sociologue au CNRS. Justement, pour répondre à cette grande question, tous les candidats ont planché sur des propositions pour attirer les jeunes médecins dans ces zones sous denses.

Pour ou contre la liberté d’installation des médecins ?

S’il y a bien une ligne de partage, c’est la liberté d’installation des médecins. Jusqu’à aujourd’hui, les jeunes praticiens, après leur internat, peuvent choisir où ils souhaitent exercer.

Certains candidats pensent qu’il faut revenir sur cette possibilité. Yannick Jadot (EELV) souhaite imposer l’exercice dans les zones en manque de médecins pendant trois ans : lors de la dernière année d’internat et des deux premières années d’activité. Par ailleurs, après ces années, les médecins qui voudraient s’installer dans des territoires déjà bien pourvus ne pourraient le faire qu’à condition qu’un libéral ne parte à la retraite ou dans une autre région. Cette dernière piste est reprise par Fabien Roussel (PCF). Jean-Luc Mélenchon (LFI) va plus loin. Pour lui, il faut augmenter le salaire des internes, pour qu’il atteigne le Smic… à condition que ces étudiants en médecine travaillent pendant dix ans dans les déserts médicaux.

Je veux que tous ceux qui étudient aient un revenu et s'engagent pour la collectivité. Exemple : je suis pour qu'on paye les études de médecine mais que les médecins formés doivent 10 ans à l'État pour lutter contre les déserts médicaux. #FaceaBFM pic.twitter.com/o2uBTqNAX5 — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) November 12, 2020

De son côté, Anne Hidalgo (PS) veut créer un nouveau statut, celui de « médecins assistants ». La dernière année d’internat serait remplacée par une année de professionnalisation dans les déserts médicaux, rémunérée deux fois plus qu’aujourd’hui. Une piste qui ressemble à celle de Valérie Pécresse (LR), qui souhaite créer une année supplémentaire pour l’internat des futurs généralistes dans un désert médical, afin de créer 4.000 « docteurs juniors de médecine générale » d’ici à 2025.

D’autres candidats misent sur la rémunération plutôt que sur la coercition pour attirer de nouveaux professionnels de santé dans ces zones. Ainsi, Nicolas Dupont-Aignan veut organiser des consultations avancées de généralistes et de spécialistes venant des zones bien dotées vers des zones sous-médicalisées, à condition que les frais de fonctionnement et de transports soient pris en charge. Par ailleurs, il pense créer une bourse pour les étudiants en médecine, en échange de laquelle ils s’engageront à s’installer dans une zone sous-dotée pendant leurs cinq premières années d’exercice. Jean Lassalle propose une idée semblable : l’État paierait les études pour les médecins qui s’engagent à rester six ans dans les déserts médicaux.

Marine Le Pen (RN) veut moduler la rémunération de la consultation selon le lieu d’installation. Ce qui ne convainc pas Frédéric Pierru. « Aujourd’hui, les déserts médicaux sont largement cartographiés, objectivés. Si les incitations financières marchaient, on n’en serait pas là ! »

Eric Zemmour (Reconquête !), lui, suggère de faire embaucher en urgence 1.000 médecins par l’État, afin de les envoyer comme salariés au sein des déserts médicaux.

Multiplier les maisons de santé

Emmanuel Macron a réussi à doubler le nombre de maisons de santé, passées à un peu moins de 2.000. Mais plusieurs candidats veulent aller plus loin…. Marine Le Pen propose d’augmenter leur nombre et de les doter de moyens pour traiter les « petites urgences », comme les fractures mineures, afin de désengorger les hôpitaux. Jean-Luc Mélenchon veut créer des réseaux de centres de santé pluridisciplinaires publics en lien avec les hôpitaux publics. Philippe Poutou, lui, souhaite créer des « centres de santé publics et gratuits, polyvalents, financés par la Sécu, qui travailleraient en lien avec les médecins libéraux, la médecine du travail, la médecine scolaire et universitaire, les travailleurs sociaux, les élus, les associations, les syndicats. »

De son côté, Eric Zemmour parle de « services hospitaliers de proximité dans les déserts médicaux », afin que les Français puissent avoir accès à une maternité, des services de chimiothérapie, de soins palliatifs, du dépistage et des dentistes partout. Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) souhaite, elle, imposer la réouverture des établissements de santé de proximité (maternités, cliniques, centres de santé…).

Elargir les compétences des paramédicaux

Un troisième pan de ces propositions propose de donner de nouvelles compétences aux paramédicaux et pharmaciens pour soulager les médecins. Emmanuel Macron a annoncé vouloir créer des pharmaciens et des infirmiers « référents », qui pourraient renouveler des ordonnances. Il souhaite aussi généraliser le déploiement d’infirmiers salariés subventionnés dans les zones les moins dotées.

Valérie Pécresse veut renforcer les pratiques avancées des infirmières et les délégations de tâches pour les sages-femmes, avec une revalorisation de leur salaire à la clef. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il ambitionne de créer des postes salariés d’infirmière de pratique avancée dans les centres de santé et de permettre aux sages-femmes de prescrire des médicaments.

Si cette question de complémentarité entre soignants apparaît primordiale, Henri Bergeron souligne que peu de candidats insistent sur les liens entre les acteurs de la prévention, la médecine de ville, l’hôpital, le médico-social (handicap, Ehpad)… Même si les maisons de santé pluridisciplinaires et les Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) vont dans le bon sens. « Avec la crise sanitaire, on a beaucoup insisté sur la question de l’hôpital. Dans d’autres pays, la médecine de ville avait un rôle officiel de régulation. La pandémie a montré la difficulté de communication entre ces différents sous-systèmes de notre santé. »