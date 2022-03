Présidentielle 2022 EN DIRECT : Valérie Pécresse huée lors d'un débat organisé par « Valeurs actuelles »...

8h12 : Dans l'émission Au Tableau! (sur C8), Fabien Roussel hésite à placer Staline parmi ses « camarades » communistes

"#Staline, camarade ou pas camarade ?" : #Roussel hésite longuement devant des élèves surpris et le place même durant un instant entre les 2.

On parle bien de ce sanguinaire, responsable de la mort de 20 millions de personnes et de 28 millions de déportations ?

Impardonnable ! pic.twitter.com/N9XmYeIg9j