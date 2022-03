La campagne présidentielle n’est pas terminée que l’équipe d'Eric Zemmour est déjà sur la suivante. Philippe Schleiter, chargé de la préparation des législatives du parti Reconquêtes ! a indiqué lundi soir « qu’un minimum de 50 circonscriptions » avaient déjà été réparties entre divers candidats proches de Marion Maréchal. A ce stade, aucun nom n’est arrêté pour les différentes circonscriptions, mais le camp Zemmour et ses alliés affirment vouloir être présents « partout ».

La nièce de Marine Le Pen et ancienne députée avait elle-même évoqué ses velléités de se présenter, peut-être dans son ancienne circonscription du Vaucluse, mais sa décision ne serait pas arrêtée et dépend de sa situation familiale. Elle est enceinte de six mois et doit accoucher à une date proche des législatives des 12 et 19 juin. Concernant Éric Zemmour ou sa compagne et conseillère Sarah Knafo, Philippe Schleiter assure qu’il n’a pas travaillé sur l’hypothèse de leur candidature à ce stade.

Pas de négociation avec le Rassemblement national

L’ancien LR Guillaume Peltier serait « un candidat naturel » pour briguer sa propre succession dans le Loir-et-Cher, dit le responsable, mais ne s’est pas déclaré. Et Jean-Frédéric Poisson, du parti VIA, devrait à nouveau tenter sa chance dans son ancienne circonscription des Yvelines (10e), perdue face à la LREM Aurore Bergé en 2017.

Un « plafond » maximum de 40 circonscriptions est prévu pour VIA comme pour le Mouvement conservateur de Laurence Trochu et le CNIP de Bruno North. Le porte-parole de Reconquête ! Antoine Diers et le responsable du numérique Samuel Lafont sont « candidats à la candidature » dans le Nord et le Gard, explique Philippe Schleiter. Le chef de file du mouvement de jeunesse d’Éric Zemmour, Stanislas Rigault, pourrait aussi se présenter, tout comme le porte-parole Denis Cieslik ou l’ancien « gilet jaune » Benjamin Cauchy.

Philippe Schleiter indique qu’aucune négociation n’a été engagée à ce stade avec le Rassemblement national, puisque « le résultat du premier tour de la présidentielle donnera le ton des discussions ».