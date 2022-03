Pauvreté, égalité entre les hommes et les femmes, climat… A 22 ans, Emma Fourreau déborde de ferveur et surtout d’idées. Pour les mettre en pratique, la jeune femme, originaire de Caen, a quitté les rangs associatifs pour s’engager en politique. Son candidat depuis la présidentielle de 2017, c’est Jean-Luc Mélenchon. « Il est le seul aujourd’hui qui fait le trait d’union entre la justice sociale et la justice environnementale », estime la coanimatrice des Jeunes insoumis, « qui veut faire de l’écologie pour les classes populaires qui seront les premières impactées par dérèglement climatique ».

Aux côtés de ses camarades, elle défend toutes les valeurs liées à la dignité humaine, à savoir de « s’alimenter correctement, se loger, se chauffer tout en respectant les limites de la planète ». Quelle est la première mesure qu’elle souhaite voir se concrétiser si son candidat est élu ? « Sortir tous les hommes, les femmes et les enfants de la rue ».

Pour une « VIe République »

Si les Français votent les 10 et 24 avril insoumis, l’étudiante en sciences politiques et en droit de l’environnement se prépare à entrer dans l’ère de la VIe République, « avec la concertation de population pour démocratiser les institutions et faire participer le peuple aux décisions ».

Pour convaincre ces concitoyens de ce projet, Emma Fourreau ne fait pas seulement du porte à porte. Elle coordonne l’opération des Caravanes de l’Union populaire : six engins qui sillonnent les quartiers populaires à travers l’Hexagone pour inciter les gens « à aller voter et si possible pour notre programme ».

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

« La jeunesse d’aujourd’hui est très engagée »

Ils étaient dans les rues pour défendre le climat, les droits des femmes ou encore s’opposer au racisme. « Ils », ce sont les jeunes. Une jeunesse engagée en laquelle croit fermement Emma Fourreau. La militante LFI comprend leur dégoût pour les gouvernements passés, mais veut qu’ils traduisent aussi leurs engagements dans les urnes. « Notre voix a autant de poids que celle d’un milliardaire. Les riches iront toujours voter, les personnes âgées aussi, alors les jeunes ne doivent pas déserter cette élection », rappelle-t-elle.