7h42 : Eric Zemmour radicalise (encore un peu) sa posture

Le candidat de Reconquête ! a annoncé lundi soir vouloir créer, s’il était élu président, « un ministère de la "remigration" », pour expulser les « étrangers dont on ne veut plus », « clandestins », « délinquants », « criminels » et « fichés S ».