En ce temps-là, la pomme est plus à la mode qu’Apple. En ce temps-là, Bertrand, Guillaume, Renaud et les autres n’ont qu’une vingtaine d’années, Quand leurs copains de facs passent leurs nuits à danser sur la Cum Cum Mania, les Las Ketchup et Au Soleil de Jenifer (oui, beau millésime musical que cette année 2002…), ces jeunes militants décident de donner leurs jours et leurs nuits à un homme qui a le triple de leur âge : Jacques Chirac. Le président sortant brigue alors un second mandat dans ce tout nouveau millénaire qui s’ouvre, où l’on a dit bye-bye au franc et bonjour à Ménélik.

« Je viens d’une famille gaulliste, explique Guillaume Baudet. J’ai baigné dans le gaullisme depuis tout petit, dans cet esprit de la Résistance, avec des oncles fusillés, et un grand-père démocrate chrétien très impliqué dans le syndicalisme agricole. Et à cette époque, Chirac est un peu l’emblème du gaullisme et du monde agricole. » « Ma première affiche, je l’ai collée à cinq ans et demi, avec mon père, se souvient Laurent Hamon. C’était pour le maire de droite de ma commune, dans l’Eure. Et j’ai toujours été attiré par Chirac, par son côté punchy. »

« Des défis rigolos »

En quelques mois, a force de militer ensemble dans l’Ouest de la France, une bande de copains se constitue, composée de Renaud Bouvet, Guillaume Baudet, Bertrand Plouvier et Laurent Hamon. « Moi c’est un camarade de promo, quand j’étais étudiant en médecine, qui m’a amené à une réunion du RPR, raconte Renaud Bouvet. Je ne viens pas d’une famille engagée, bien que gaulliste. Mais j’ai intégré le mouvement très fort qu’est une campagne électorale. J’y trouvais autant un intérêt intellectuel qu’un côté camaraderie, une ambiance sympathique autour d’une bande amicale. »

« On a développé des liens très forts durant cette période, raconte Bertrand Plouvier. J’ai même rencontré mon épouse en 2002. Elle était étudiante en droit et engagée dans la campagne présidentielle. Aujourd’hui, on a quatre enfants. » Renaud Bouvet, parrain de la fille de Bertrand Plouvier, a également rencontré sa femme lors de cette période. « Il faut se rappeler qu’à l’époque il n’y a pas les réseaux sociaux, rappelle-t-il. Les actions militantes prenaient une coloration sympathique, avec des défis rigolos. Par exemple, celui de recouvrir Rennes des affiches de notre candidat, et non de celui d’en face, avant le vendredi 23 heures qui précède le premier tour. »

"Consternation", le soir du 21 avril

Une campagne ponctuée également par des moments forts, qui marquent encore aujourd’hui les anciens jeunes chiraquiens, à commencer par l’attentat du 11 septembre 2001. « C’était le jour de mon anniversaire, raconte Guillaume Baudet. A l’époque, je suis l’assistant d’un homme politique qui fait partie du premier cercle de Jacques Chirac. Le président est en visite à Rennes, et je l’accompagne. Tout à coup, son officiel de sécurité reçoit un coup de fil. C’était Villepin. Le président ne devait sûrement pas avoir de portable à l’époque. Villepin lui dit qu’il y a l’attentat. Aussitôt, Chirac demande à s’isoler et il est redirigé dans un espace confiné. » Le président partira ensuite précipitamment, sans que Guillaume Baudet ou Bertrand Plouvier, également présents, ne se l’expliquent. « Ce n’est qu’en rentrant chez moi que j’ai compris », souffle Guillaume Baudet.

Mais vingt ans plus tard, ces anciens militants se souviennent surtout de l’entre-deux tour historique. « Je me revois dans la permanence RPR du Maine-et-Loire, quand on m’appelle à 19 heures pour m’annoncer que c’était Le Pen au second tour [le 21 avril 2002], souffle Laurent Hamon. Ça a été la consternation. Personne ne s’y attendait. Les militants présents, les journalistes, ils m’ont tous regardé avec des yeux comme ça. »

« Ce n’est pas le RPR que j’ai connu »

Que reste-t-il aujourd’hui, de ce militantisme passé ? Si l’amitié continue de lier les quatre anciens militants, bien que dispersés un peu partout en France, leurs cheminements partisans se sont pour le coup nettement éloignés. Fidèle à sa famille, la politique chevillée au corps, Bertrand Plouvier fait campagne pour Valérie Pécresse pour cette présidentielle, avant de lui-même se lancer dans la bataille en juin prochain, en tant que candidat pour Les Républicains aux législatives en Loire-Atlantique.

« Ce n’est pas le RPR que j’ai connu avec un compagnonnage, concède Bertrand Plouvier. Avec François Fillon, on est sorti abîmé. Mais dans un couple, quand ça ne va pas, soit tu pars, tu reprends ta liberté, soit tu restes et tu fais tout ton possible pour que ça aille mieux. » Après avoir grimpé localement les échelons militants, Laurent Hamon, jusqu’ici conseiller départemental, a récemment décidé de raccrocher les crampons. « J’avais un cabinet d’assurances qu’il fallait faire vivre, une famille, et il fallait faire un choix », argue-t-il.

Quel bulletin de vote le 10 avril ?

Et de reconnaître : « Je suis toujours encarté LR, mais il y a un côté un peu schizophrène dans tout ça. J’ai toujours soutenu Bruno Le Maire, qui est aujourd’hui chez Macron, et il y a des gens que j’aimais bien qui sont passés chez Reconquête. Je vais voter Pécresse, mais on est un certain nombre à se poser la question. C’est quoi la suite si Valérie Pécresse passe pas ? Il va y avoir une recomposition politique… »

« En 2017, je n’ai pas voté pour Macron, et je ne sais vraiment pas pour qui je vais voter dans un mois, souffle Renaud Bouvet. Je ne vois pas un programme et son incarnation qui me satisfassent. On verra si la célèbre discipline gaulliste va marcher en faveur de Valérie Pécresse… » « Moi, qui suis très juppéiste, j’ai quitté la vie politique en 2010, et je n’y ai plus travaillé depuis, lance Guillaume Baudet. Je n’ai jamais eu de carte chez LR. Je trouve la porosité très forte avec l’extrême droite, et je n’ai pas digéré La Manif pour Tous en 2015. Depuis, je suis passé à autre chose. »

Ou presque. « Aujourd’hui, je me retrouve plus avec Emmanuel Macron. Je trouve qu’il a un talent fou. Et si l’occasion se présente de prendre part à une élection, je suis prêt. En tout cas, j’y songe… » Une bande d’amis en somme assez représentative de l’état de la droite française.