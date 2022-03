Voter est aujourd’hui un geste bien normé. L’électeur entre dans le bureau de vote de son quartier, choisit un ou plusieurs bulletins au nom des candidats et se rend dans l’isoloir glisser, en toute intimité, celui de son choix dans l’enveloppe prévue à cet effet avant de la déposer dans l’urne et d’émarger. Dans cette procédure, il est un élément, d’apparence anodin qui longtemps rencontré une opposition farouche de la part d’une majorité de parlementaires.

Finalement instaurée par la loi du 29 juillet 1913, la proposition d’un isoloir apparaît pour la première fois au Sénat en 1880 et fut présentée, sans succès, plus d’une dizaine de fois avant d’être instituée. Pourtant, chez nos voisins européens, les isoloirs sont déjà largement répandus à cette époque. L’Angleterre les mit en place dès 1872, rapidement suivie par le canton de Neuchâtel en Suisse et les Pays-Bas en 1896, nous rappelle dans son édition du 13 décembre 1901 le journal La Lanterne à l’occasion d’une énième présentation de ce dispositif à la chambre. Mais diable ! Pourquoi, en France, tant de peur et de doute pour une si petite chose ?

Les défenseurs de l’isoloir le voyaient comme un rempart contre les pressions électorales. Il n’était pas rare, en effet, dans la France du XIXe siècle de voir les ouvriers d’une usine aller voter sous la surveillance du contremaître ou les paroissiens s’exécuter à la sortie de la messe, sous le regard de celui qui détient les clefs du paradis. « Le cas des Schneider [famille d’industriel de la ville du Creusot comptant des députés sur plusieurs générations], distribuant des bulletins de vote aux ouvriers, est significatif de nombreuses élections d’hommes d’affaires où la frontière entre la relation traditionnelle de clientèle et la pression patronale sur l’emploi s’avère poreuse », relève le sociologue Philippe Hamman.

L’historien Michel Offerlé, s’étonne : « Ce qui frappe dans les élections au Creusot, c’est l’absence de témoignages. En 1869, comme en 1876 ou en 1889, il n’y a personne pour parler : autocontrainte ou acceptation ? Cependant, l’apparition de plusieurs centaines de voix d’opposition amène plus de cent renvois après les élections de 1869 ». Dès lors, l’isoloir combiné aux enveloppes paraît être l’outil tout indiqué pour surmonter ces pressions qui, sans être généralisées s’avèrent néanmoins récurrentes.

Les comptes rendus des débats parlementaires d’alors nous offrent des motivations d’une rare mauvaise foi pour en éviter l’instauration, tel que le rapporte Alain Garrigou, dans Le secret de l’isoloir. « Pourquoi après cinquante ans d’exercice constant du droit électoral, inventez-vous […] toutes ces chinoiseries ? », questionne en 1898 le député Charles Ferry. Charles de Boury s’inquiète « qu’un grand nombre d’électeurs seront troublés par leur inhabitude à utiliser un meuble pareil ». S’ensuivent également les craintes « d’embouteillage », de « maladies contagieuses », d’enveloppes déchirées par les « doigts durcis par le travail » en justification à cette opposition. L’analyse du vote du 1er avril 1898, où 265 députés votèrent contre l’usage de l’isoloir et de l’enveloppe (216 pour), est assez révélatrice d’une controverse qui porte davantage sur un mode de domination électorale que sur une simple procédure. Si 100 % des 26 députés issus de milieux ouvriers et paysans se prononcèrent pour, plus de 75 % des 180 députés classés comme industriels, banquiers et propriétaires fonciers s’y opposèrent.

Une première à quatre pattes

Lorsque finalement 15 ans plus tard, ces dispositifs furent adoptés, c’est avec délice que la presse rendit compte de sa première utilisation lors d’élection partielle à Ivry. Le Journal du 10 novembre 1913 en donne lecture dans un article intitulé « Les mystères de l’isoloir » et surtitré « expérimentation politique ». « On vit un brave agent, troublé par un tel appareil, hésiter sur la manière dont il entrerait, mettre bas son képi, puis se glisser fort cérémonieusement sous le rideau de lustrine ». Et de poursuivre son récit avec un abbé qui se signa devant une telle « diablerie » et un « vieil ouvrier, contempteur du temps présent [qui] protesta, puis, ayant dit, s’en fut, refusant de se soumettre à ce qu’il nommait des "singeries" ».

Cela étant dit, les isoloirs ont été généralisés et tous les électeurs français les découvrirent une poignée de mois plus tard, à l’occasion des élections législatives d’avril 1914.