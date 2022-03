Présidentielle 2022 EN DIRECT : Hollande sera aux côtés d'Hidalgo pour son meeting à Limoges mardi...

8h20 : Roussel veut que 100 % des dividendes soient investis dans la relocalisation, les salaires, la formation…

Fabien Roussel, au micro de France Inter s’émeut des profits énormes des grands groupes, qui ont fait 4 fois plus de bénéfices qu’il y a deux ans, selon le candidat communiste. « En période de guerre comme en période de pandémie on ne peut pas imaginer qu’il y ait autant de profits et de dividendes. 100 % des dividendes doivent être investis dans l’appareil productif, la relocalisation, les salaires, la formation. Je prendrais des mesures de ce type. On ne peut plus vivre dans ce monde avec autant de dividendes versés. »

