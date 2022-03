« Tout petit, j’étais déjà très anti chasse cruelle. » Engagé, assure-t-il, depuis toujours, Yannick Jadot, bon sixième dans les sondages, poursuit, malgré tout, sa campagne présidentielle. A moins d’un mois du premier tour de l’élection, il est revenu, pour 20 Minutes, sur ces premières et ces dernières fois qui ont marqué son parcours politique et sa pensée.

Face caméra, le candidat EELV se souvient de son premier combat politique, lorsqu’il était étudiant, en 1986, contre la loi Devaquet (du nom du ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche dans le deuxième gouvernement Chirac). Ou, encore avant, lorsqu’il était gamin et qu’il s’amusait, dans son village, à dégonfler les pneus des chasseurs à courre. Et cette fois, la dernière, où il a mangé du lapin – « C’était il y a très longtemps » –, horrifié, depuis, par les conditions d’élevage qu’il juge être « les plus abominables qui existent ».

L’élection présidentielle dans sa ligne de mire

Persuadé d’être LA seule candidature écologiste, comme il l'avait affirmé avec aplomb à 20 Minutes, Yannick Jadot n’en passe pas moins par une campagne présidentielle semée d’embûches. Après un débat houleux avec Eric Zemmour, la semaine dernière, il se prépare pour son grand meeting, dimanche, au Zénith de Paris. Et s’il admet avoir « sûrement fait des erreurs » dans sa vie politique, voire « dans cette campagne », il préfère, pour l’heure, rester focalisé sur l’échéance électorale à venir avant de faire le bilan.