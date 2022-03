Besoin d’un coup de pouce pour choisir votre candidat ? Vous connaissiez l'application Elyze, vous allez adorer la « Boussole présidentielle ». Mise au point par le Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof), en partenariat avec Ouest-France et 20 Minutes, ce projet vous aide à vous situer sur l’échiquier politique. A moins d’un mois du premier tour de l'élection présidentielle, l’objectif est de susciter l’intérêt des électrices et électeurs à l’égard du scrutin et d’informer sur les programmes des candidats.

Depuis le mois de janvier, un grand nombre d’entre vous ont pu tester notre première « boussole » sur la question « Êtes vous populistes ? ». Cette nouvelle application invite les utilisateurs à se positionner sur les questions saillantes dans le débat de la campagne.

Pas de conseil de vote

La « Boussole présidentielle » n’est pas destinée à vous dire pour qui voter : elle fournit des informations factuelles pour permettre aux utilisateurs se positionner en fonction des déclarations et programmes des candidats. Créée par une équipe de chercheurs du Sciences Po (Cevipof), la « boussole » est un outil indépendant, à but non lucratif et strictement non partisan.

Pour mettre au point l’application, les chercheurs ont retenu les positions des candidats sur les thématiques les plus fréquemment abordées dans le cadre de la campagne. Grâce à une méthode scientifique, connue sous le nom d’« analyse de contenu », ils ont choisi différents énoncés pour lesquels l’utilisateur doit se positionner. L’ensemble des extraits utilisés pour ce codage est consultable dans l’application.

A chaque étape de l’encodage des enjeux pour chaque candidat, ils se sont assurés de conserver une approche scientifique, rigoureuse et impartiale. Les réponses à ce test – anonymisées et destinées à un usage strictement scientifique – seront étudiés par le Cevipof dans le cadre d’un projet universitaire de recherche. Il ne vous reste plus qu’à faire le test !