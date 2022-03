Le candidat de Reconquête !, Eric Zemmour, a dévoilé mardi une nouvelle affiche de campagne avec le slogan : « Pour que la France reste la France ». Une phrase qui avait déjà été utilisée par Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, lors de l’investiture du parti Les Républicain pour la présidentielle. Il l’a même inscrite en biographie sur son compte Twitter.

Un choix des mots qui en dit long !



L’ambiguïté et la dérive politique jusqu’aux slogans de campagne : quand l’original et la copie se confondent, impossible de distinguer #Ciotti et #Zemmour. pic.twitter.com/TJ8z0h9Dpv