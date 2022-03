9h40 : Que proposent les candidats concernant l’ISF ?

Eric Zemmour et Valérie Pécresse veulent conserver l’Impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui a remplacé l’Impôt sur la fortune (ISF). Marine Le Pen veut quant à elle plutôt taxer la spéculation. Jean-Luc Mélenchon propose de rétablir l’ISF, avec plus de progressivité et la réduction de certains abattements. Fabien Roussel veut lui tripler l’ISF, sans préciser de quelle façon.

Les autres candidats de gauche plaident pour remplacer l’IFI par un ISF climatique, afin que les plus fortunés financent la transition écologique. Anne Hidalgo taxerait tous les patrimoines supérieurs à 1,3 million d’euros et les placements liés aux énergies fossiles. Yannick Jadot les patrimoines supérieurs à 2 millions d’euros, avec des bonus-malus.