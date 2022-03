Le débat télévisé auquel il n’a pas été invité ne passe pas. Le candidat à la présidentielle Jean Lassalle envisage de se retirer de la course à l’Elysée, a-t-il indiqué mardi lors d’une audition sur la décentralisation. « Oui, je l’envisage fortement à l’heure qu’il est », a expliqué le député des Pyrénées-Atlantiques au lendemain d’une première soirée télévisée réunissant huit des 12 candidats à la présidentielle.

Réponse définitive ce soir

« Aujourd’hui, lorsque vous n’êtes plus invité, eh bien vous ne pouvez plus faire semblant », a-t-il ajouté, laissant entendre qu’il ne serait pas non plus invité à « deux autres malheureux débats » prévus dans les prochaines semaines. Jeter l’éponge, « ce matin, c’est la question que je me pose. J’aurai répondu ce soir », a-t-il assuré, soulignant toutefois « ne pas savoir pour l’instant ce qui (le) fera changer d’avis ».

Réagissant aux déclarations du candidat qui la précédait lors de l’audition, la candidate RN Marine Le Pen a jugé « absolument inadmissible (…) qu’à l’issue de l’obtention de ces parrainages, il y ait des candidats qui continuent à ne pas être traités comme les autres, sans d’ailleurs qu’on comprenne bien quels sont les critères qui peuvent être choisis ».

« J’espère donc que Jean Lassalle restera dans cette course à la présidentielle et que les différents médias qui organisent des débats changeront de comportement à son égard ainsi qu’à l’égard d’autres candidats qui ont également été écartés », a-t-elle ajouté.