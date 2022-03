Invité à la matinale de France Info, le candidat de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, a déclaré être un des premiers de France sur Facebook, à égalité avec Emmanuel Macron. Mais qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire et qu’est-ce que cela cache ?

Dans ce nouvel épisode d’OMF Oh My Fake, Clémence vous explique pourquoi il faut toujours prendre du recul et mettre en perspective les déclarations des hommes et des femmes politiques, et encore plus en période d'élection présidentielle.

Soyez forts contre les fake news

OMF Oh My Fake sur Snapchat Discover, c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les fake news en vous invitant à comprendre les ressorts et biais psychologiques qui incitent au partage et à la viralité. Et comme en période électorale, tous les coups sont permis, ou presque, OMF Oh My Fake se concentre sur la campagne présidentielle, et vous permet de conserver vos bons réflexes : recul, esprit critique et recoupage de sources, tout comme notre rubrique de fact checking « Fake Off ». N’hésitez pas à vous abonner, directement en scannant ce snapcode dans l’application Snapchat. Promis, vous ne le regretterez pas.