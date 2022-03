Présidentielle 2022 EN DIRECT : Pour Valérie Pécresse, Eric Zemmour est un « Poutine français »…

8h59 : Brouhaha et boules puantes

C’était l’un des moments les plus attendus de cette campagne présidentielle 2022. Valérie Pécresse et Eric Zemmour se sont affrontés ce jeudi soir lors d’un débat d'une heure et demie, diffusé sur TF1 et LCI. Au coude à coude dans les sondages, la candidate des Républicains et son rival du parti Reconquête ont livré leurs propositions concernant la guerre en Ukraine, l’immigration ou encore les réformes économiques. Mais les échanges ont souvent viré au pugilat, entre brouhaha et coups sous la ceinture. Vous n’avez pas pu suivre l’émission ? On vous en fait un petit résumé.