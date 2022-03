Présidentielle 2022 EN DIRECT : Emmanuel Macron veut un report de la retraite à 65 ans, contre 62 ans pour Anne Hidalgo…

8h55 : Un massacre

Le président de la région Sud, Renaud Muselier, qui a claqué la porte de LR à l’automne et soutient désormais Emmanuel Macron, ne croit pas que le débat entre Valérie Pécresse et Eric Zemmour, prévu jeudi soir, permette à la candidate LR de relancer sa campagne. « Elle va se faire massacrer, a-t-il prévenu sur Sud Radio. Il y a un truc qu’il ne faut pas faire, c’est aller se présenter sur les terres d’un polémiste qui fait ça depuis dix ans matin midi et soir à la télévision. »