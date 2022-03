Bonjour à toutes et à tous !

Bienvenue sur ce live dédié à l'élection présidentielle, à 32 jours du premier tour. Qui a dit quoi ? Qui a fait quoi ? Qui va où ? Et qui en est où ? Ici on va suivre tout ce qui concerne les candidats, leur campagne mais également tout autre événement lié à la course à l'Elysée 2022.