Les campagnes électorales des candidats à la présidentielle 2022 s’affichent un peu partout, sur les murs, dans les médias, sur les réseaux sociaux et parfois même sur les vêtements sous la forme de slogans sur des tee-shirts. La boutique lilloise Chaussettes & Cie a décidé que son produit phare s’y prêtait tout autant. Une collection « La chaussette 2022 » a donc été développée, proposant des paires de chaussettes à l’effigie de 8 des 12 candidats.

L’enseigne s’est concentrée sur un panel restreint de 8 personnalités engagées dans la campagne présidentielle 2022. Pour sa collection de chaussettes, la marque propose des paires Macron, Hidalgo, Le Pen, Jadot, Pécresse, Zemmour, Mélenchon et Taubira, cette dernière ayant néanmoins jeté l’éponge faute d’avoir récolté les 500 parrainages nécessaires. Exit donc les Lassalle, Arthaud, Poutou, Dupont-Aignan et Roussel. Pour chaque candidat, il existe une version bleue ou rouge et une version avec ou sans masque.

Lutter contre l’abstention

Si la démarche est d’abord commerciale, l’enseigne ne cache pas une ambition encore plus noble : lutter contre l’abstention. « En avril, fais ce qu’il te plaît mais va voter ! », est-il écrit sur le site Internet de la marque. « Les chaussettes, c’est comme le vote, c’est utile. En s’amusant avec un produit du quotidien, on rend la campagne plus fun, un moins anxiogène et on participe à ce que les gens s’intéressent, sans prise de tête, à la chose publique », explique Maxime Lemersre, fondateur de la marque, sur sa page Web.

Pour le produit en lui-même, il est fabriqué en France et en Europe à partir de coton bio. La paire est vendue 13 euros. Pour le reste, l’avenir dira si la démarche incitera vraiment les acheteurs a se déplacer dans les bureaux de vote.