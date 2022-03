« Je serai président autant que je le dois et je serai candidat autant que je le peux », a déclaré Emmanuel Macron en début de soirée à Poissy (Yvelines), lors d’une « conversation » avec 200 habitants. Celui-ci a décliné ses premières propositions de candidat, alors qu’il est donné largement en tête des intentions de vote du premier tour, dépassant même la barre des 30 % dans certains sondages.

Supprimer la redevance

Il s’est ainsi engagé, s’il est réélu, à supprimer entre autres la redevance télé . Depuis 2009, la contribution à l’audiovisuel public est payable par toute personne qui est imposée à la taxe d’habitation et qui détient un téléviseur. Son montant est déterminé par le Parlement et s’élève actuellement à 138 euros en France métropolitaine. Cette redevance permet de financer les chaînes de TV et de radio du secteur public, comme France Télévisions, Radio France, Arte ou France Médias Monde (France 24, RFI…).

Avant Emmanuel Macron, les candidats Valérie Pécresse (LR), Marine Le Pen (RN) et Éric Zemmour (Reconquêtes) ont annoncé leur intention de supprimer la redevance, certains d’entre eux proposant de privatiser une partie ou la totalité des médias publics.

Tripler la « prime Macron »

Emmanuel Macron a également fait savoir qu'en cas de réélection, il triplerait la « prime Macron », sans charges ni impôts. Cette prime défiscalisée qu’il a instaurée depuis 2020, « on la triplera », car « ça, c’est du pouvoir d’achat », a-t-il dit.

« Il faut que le travail paie plus », a-t-il martelé au cours de cet échange lors duquel il a également été interrogé à plusieurs reprises sur la guerre en Ukraine.

Aides sur l’essence

Il a également annoncé que les aides gouvernementales sur l’essence seraient « améliorées » autour de « l’approche indemnité kilométrique et indemnité inflation », alors que les prix de l’énergie flambent à cause de la guerre.

« C’est plus pertinent que les mesures de baisse de la fiscalité pérenne parce que la fiscalité sur le carburant, ça sert à financer notre transition énergétique », a-t-il poursuivi.

« Pas de débat »

Après cette réunion et avant de « filer » pour donner « un coup de fil urgent sur le contexte international », le président candidat a indiqué à un journaliste de LCI qu’il « ne ferait pas de débat avec les autres candidats avant le premier tour. Aucun président en fonction qui se représentait ne l’a fait ».

« Je ne me dérobe pas du débat. Plutôt que de faire des meetings où des gens vous applaudissent parce qu’ils sont déjà convaincus, je préfère le débat avec les Français, c’est ce que je leur dois », a-t-il expliqué. La possibilité d’un meeting samedi prochain à Marseille n’est plus à l’ordre du jour.