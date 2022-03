Le ton est encore monté d’un cran à gauche à un mois de la présidentielle. Interviewé sur Sud Radio lundi 7 mars, Yannick Jadot a accusé Jean-Luc Mélenchon de « complaisances » envers la Russie et d’avoir capitulé face à Vladimir Poutine. Selon le candidat d’Europe Ecologie-Les Verts, son concurrent a « toujours considéré que l’Ukraine devait disparaître au profit de la Russie ».

Fustigeant son opposition aux sanctions contre la Russie et à la livraison d’armes aux Ukrainiens, Yannick Jadot a vertement critiqué le discours du candidat de La France insoumise (LFI), tenu la veille lors d’un « meeting pour la paix » organisé à Lyon, où il défendait sa position de « non-alignement ». Jean-Luc Mélenchon « se prend pour Jean Jaurès », s’est-il indigné. Et de poursuivre sa diatribe : « Vous imaginez Jean Jaurès défendre les bombardements des populations civiles en Syrie ? Vous imaginez Jean Jaurès défendre l’assassinat des opposants politiques en Russie ? Vous imaginez Jean Jaurès défendre des crimes de guerre et se faire un immense écran de fumée en disant “paix, paix, paix” quand il s’agit d’abord de refuser des sanctions massives contre Vladimir Poutine, quand il s’agit ensuite de refuser d’armer la résistance ukrainienne ? »

FAKE OFF

Jean-Luc Mélenchon, que les sondages donnent en progression à 12 % d’intentions de vote contre 5 % pour Yannick Jadot, n’a jamais déclaré que l’Ukraine « devait disparaître au profit de la Russie ». Dans ses récentes interventions, il a condamné l’invasion de Vladimir Poutine et dénoncé, encore le 6 mars, « un nouvel ordre mondial basé sur la force », dont seul Poutine « porte la responsabilité ». Sur LCI, lundi soir, le candidat insoumis ajoutait : « Je suis non-aligné, ce qui ne veut pas dire neutre. Je combats l’invasion de l’Ukraine. »

Réagissant sur Twitter à l’interview de Yannick Jadot, Manuel Bompard, directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, y voit une rupture : « On aura donc compris désormais l’objectif principal des candidats écologistes et socialistes : plutôt l’extrême-droite que Mélenchon au 2ème tour de la présidentielle. » Dans la même veine, Antoine Caron, fondateur du parti Révolution écologique pour le vivant, rallié à Jean-Luc Mélenchon, a dénoncé sur le réseau social « la campagne quotidienne de mensonges de Jadot ». « C’est de la très vieille politique, assez minable. »

« Etre non-aligné est un soutien implicite à l’agresseur »

Sur quels arguments Yannick Jadot se base-t-il pour affirmer que Jean-Luc Mélenchon a « toujours considéré que l’Ukraine devait disparaître au profit de la Russie » ? « Quand il y a une agression, être non-aligné est un soutien implicite à l’agresseur », explique Marine Tondelier, porte-parole de Yannick Jadot, à 20 Minutes.

« Ce qui se passe en Ukraine est grave et choque l’opinion publique : que tout d’un coup, il mette de l’eau dans son vin, d’accord, mais ça n’efface pas tout ce qu’il a dit, fait et voté avant », poursuit-elle. Les écologistes s’appuient, pêle-mêle, sur une note de blog de 2014 où Jean-Luc Mélenchon raille l’idée d’une invasion russe en Ukraine, sur un article de Mediapart critiquant le peu de cas fait par Jean-Luc Mélenchon de l’assassinat en 2015 de Boris Nemtsov, opposant à Vladimir Poutine, ou encore sur des votes contre des accords en faveur de l’Ukraine au Parlement européen, en 2014 et 2015.

Jean-Luc Mélenchon, alors député à Bruxelles, s’était opposé à un accord de coopération scientifique, « une nouvelle provocation contre les Russes », justifiait-il, ou à ce que le pays puisse bénéficier de l’assistance macrofinancière européenne. Dans son explication de vote, il indique refuser que les Ukrainiens soient « soumis au joug des institutions de Bruxelles en plus du FMI », et donc touchés par la mise en place de réformes structurelles ou macroéconomiques. « Il a relayé pendant des années la propagande de Poutine sur ces sujets », assène la porte-parole de Yannick Jadot.

« La Crimée est russe »

Dernier argument pour EELV : la volonté d’organiser une « conférence des frontières », idée que Jean-Luc Mélenchon promeut depuis plusieurs années. Sur l’Ukraine, « ça veut dire qu’il met en débat les frontières du pays, soutient Marine Tondelier. Or, ces frontières, elles existent et il ne faut pas les remettre en question. »

C’est une position qu’assumait encore le candidat insoumis en janvier dans une interview au Monde. Interrogé sur la reconnaissance de l’annexion de la Crimée, il explique qu’il « ouvrirait la discussion ». « Pour ma part, je pense que la Crimée est russe, détaille-t-il. Pourquoi ne pas imaginer un référendum sur la péninsule sous l’égide de l’ONU ? En tout cas, la discussion avec la Russie doit être globale. Posons nos limites respectives. Que met-on sur la table, et que proposent-ils ? »

Des prises de position qui suscitent de vifs désaccords, mais loin, cependant, d’une volonté de voir disparaître l’Ukraine. Sollicitée par 20 Minutes, l’équipe du candidat insoumis n’avait pas donné suite au moment de la publication de notre article.