Enfin candidat, Emmanuel Macron va donner le top départ de sa campagne sitôt la liste officielle publiée par le Conseil constitutionnel. Le président sortant est attendu ce lundi à Poissy, dans les Yvelines, pour « une conversation avec les habitants autour des sujets qu’ils choisiront », indique son équipe de campagne. Plutôt qu’une déambulation ou un meeting, l’équipe de campagne a choisi une rencontre au « centre de direction artistique » de la ville, une salle polyvalente transformée l’an dernier en centre de vaccination, à partir de 18h30.

« Demain, l’idée est d’être mis en situation avec des Françaises et des Français qui auront à cœur de poser toutes les questions qu’ils ont envie de poser », a expliqué Richard Ferrand, l’un des plus proches lieutenants d’Emmanuel Macron, lors de l’émission Dimanche en politique sur France 3. Pour Stanislas Guerini, patron de LREM, « ce qui est très important c’est surtout de pouvoir échanger et d’aller directement parler aux Français, de répondre aux questions qui se posent ».

Emmanuel Macron en un terrain favorable

« Chacun peut comprendre que le chef de l’Etat va profiter de tous les interstices que l’agenda international, que son agenda de président de la République lui offre, pour aller à la rencontre des Français », explique Stanislas Guerini. A moins de cinq semaines du premier tour, le président sortant table sur une campagne courte et qui sera parasitée par la guerre en Ukraine.

Entre un bouleversement possible à tout moment et le contexte sanitaire, difficile par exemple d’organiser un meeting. Celui initialement prévu à Marseille le 5 mars a été reporté sine die. Mais à Poissy, Emmanuel Macron devrait trouver un terrain favorable : il est proche du maire ex-LR Karl Olive et y avait disputé un match de football caritatif en octobre avec le Variétés Club de France.