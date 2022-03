L’ancien numéro deux du PS et ex-ministre du Travail François Rebsamen a annoncé ce samedi qu’il voterait pour Emmanuel Macron à l'élection présidentielle, « aucun autre » candidat n’étant « plus compétent ». « C’est un choix d’évidence », a déclaré le maire de Dijon, confirmant une annonce faite au quotidien Le Parisien à paraître dimanche.

Emmanuel Macron a « l’envergure et la crédibilité d’un chef d’État. Il l’a prouvé chaque jour alors que nous sommes en guerre », a expliqué ce proche de l’ancien président socialiste François Hollande qui dément viser un poste de ministre sous Macron. « Je ne demande rien pour moi-même ».

Le ralliement à la Macronie de cet ancien numéro deux du PS (1997 à 2008) ne faisait guère de doutes. En juillet dernier, il avait signé une tribune de 350 maires saluant le « courage » d’Emmanuel Macron. En octobre, il avait évoqué « des causes communes » avec Territoires de progrès, qui rassemble l’aile gauche de la majorité présidentielle. Mais le Bourguignon a dit rejoindre le président sortant avec sa « lucidité, en sachant les aspects négatifs et positifs du quinquennat ». « La politique du quoi qu’il en coûte est un des éléments majeurs qui m’a fait évoluer », a-t-il ajouté, se félicitant que la France soit devenue « un des pays les plus protecteurs d’Europe en payant les 8,5 millions de Français » sans emploi durant la crise du Covid-19.

Le socialiste, qui avait en 2018 accusé Emmanuel Macron de « privilégier les plus riches », reste cependant opposé à la suppression de l’impôt sur la fortune, comme à la réforme de l’assurance-chômage aux « écarts d’indemnités qui ne sont pas acceptables » et auxquels « il faudra remédier ». Ainsi, c’est pour « peser » sur un nouveau quinquennat Macron que François Rebsamen veut créer un « mouvement social démocrate indépendant » après la présidentielle. « On ne peut pas laisser Emmanuel Macron seul avec la droite », estime-t-il. Pour ce faire, « des personnalités vont me rejoindre », assure-t-il sans donner de noms. Mais « je suis et je reste socialiste », a-t-il martelé.