7h48 : Un casting qui a peu changé

Sur les douze candidats, sept étaient déjà présents en 2017. Valérie Pécresse et Anne Hidalgo ont respectivement remplacé François Fillon et Benoît Hamon chez LR et au PS. Jacques Cheminade ne s’est pas représenté et François Asselineau a échoué à récupérer les 500 parrainages. Trois nouvelles têtes sont arrivées : Eric Zemmour, Yannick Jadot et Fabien Roussel. En 2017, EELV avait fait campagne avec le PS et les communistes avec Jean-Luc Mélenchon.