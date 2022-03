« Depuis des semaines, depuis la primaire, elle mène d’autres campagnes que la campagne présidentielle » des écologistes. Le candidat à la présidentielle Yannick Jadot a déploré vendredi les « parasitages », « depuis des semaines », de la finaliste de la primaire écologiste Sandrine Rousseau.

Dans un article publié par Le Parisien jeudi soir, Sandrine Rousseau fustigeait un discours de campagne « flou », « un gâchis », des propos toutefois formellement démenti par l’intéressée auprès de l’AFP.

Pour Yannick Jadot, qui a affirmé sur Public Sénat « prendre acte d’une énième prise de position qui n’est pas celle de la campagne », cette exclusion de Sandrine Rousseau « est une forme de clarification après des semaines et des semaines de parasitage », ce qui « n’est pas compatible » à ses yeux « avec la loyauté, avec la ligne politique » du pôle écologiste.

« J’ai pris la décision de faire valoir la discipline », a ajouté Yannick Jadot, assurant « jouer collectif », à l’inverse, selon lui, de Sandrine Rousseau. Yannick Jadot a enfin déploré que Sandrine Rousseau, finaliste de la primaire écologiste en septembre 2021, pense « aux législatives » ou encore souhaite « conquérir » EELV dans les prochains mois.

Thomas Portes, qui a été le porte-parole de Sandrine Rousseau lors de la primaire écologiste, avant de rejoindre la campagne de l’insoumis Jean-Luc Mélenchon, lui a adressé jeudi soir sur twitter « (son) soutien et (son) amitié ».

J’ai été son porte-parole. Je connais bien @sandrousseau, et je tiens ce soir à lui adresser mon soutien et mon amitié. Demain nous aurons des combats communs à mener ensemble, pour l’écologie radicale et sociale.