Créateur d’une banque de parrainages pour les principaux candidats en manque de signatures, François Bayrou va accorder la sienne à Marine Le Pen. « Je ne peux pas défendre devant mes concitoyens de toutes opinions l’idée que le président de la République française serait élu dans une élection de laquelle les principaux candidats seraient exclus », a expliqué le président du MoDem ce dimanche au Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro.

« C’est pour sauver la démocratie, mais notre signature ne vaut pas soutien », a insisté l’allié d’Emmanuel Macron. « J’ai décidé de prendre ma part de cette charge et – cela ne correspond pas exactement au rêve que j’ai de l’engagement politique – je donnerai ma signature à madame Le Pen », a-t-il révélé. Selon le dernier décompte du Conseil constitutionnel publié jeudi, il manque au moins entre 80 et 90 parrainages à Marine Le Pen et Eric Zemmour, alors que Jean-Luc Mélenchon, un temps à la peine, a finalement recueilli le nombre de signatures nécessaires.

Plusieurs candidats ont encore du mal à décrocher des parrainages

Initialement prévue par François Bayrou pour « sauver » les candidats considérés comme légitimes, c’est-à-dire crédités d’au moins 10 % dans les intentions de vote, la « banque de parrainages » qui a réuni près de 400 élus pourra bénéficier à d’autres candidats – Nicolas Dupont-Aignan, François Asselineau, Philippe Poutou ou Christiane Taubira sont notamment en difficulté –, à la discrétion des signataires, eu égard à leur grand nombre.