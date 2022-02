Alors que le président n’est pas encore officiellement candidat à sa réélection, les appels en sa faveur continuent d’affluer. Jean-Pierre Chevènement annonce ainsi dans un entretien au Journal du Dimanche qu’il soutiendra Emmanuel Macron à la présidentielle.

L’ancien ministre de gauche dit son espoir que le président sortant puisse « redresser le pays et redonner un sens à la politique » lors d’un second mandat. « La gauche a perdu ses repères idéologiques. Aucun candidat ne représente cette gauche enracinée dans le terreau des Lumières, qui prétendait donner la maîtrise de son destin à chacun, individuellement et collectivement », déplore Jean-Pierre Chevènement, 82 ans, qui fut ministre de l’Education nationale puis de la Défense sous François Mitterrand, et ministre de l’Intérieur du gouvernement de Lionel Jospin dans les années 1990.

« Le macronisme n’existe pas »

« Mélenchon a un certain talent, mais un problème avec la République. La VIe République dont il rêve ne serait qu’un retour au régime d’assemblée… », poursuit-il : « Quant aux autres, ils sont restés dans le sillage du social-libéralisme. Quel choix peut donc faire un électeur de gauche entre ces reliques ? Beaucoup préféreront, je crois, cet alliage entre la tradition du progrès social et la culture de l’État, auquel tend Emmanuel Macron ». A ses yeux, « le macronisme n’existe pas. Il y a Emmanuel Macron, qui est un être libre, qui pense par lui-même et qui décide ».

Enfin, invité à dessiner l’avenir de la France, ce souverainiste de gauche interroge : « Va-t-on assister à une radicalisation, avec une coalition de la droite et de l’extrême droite ? Est-ce que la droite revenant aux affaires va réinstaller le système de l’essuie-glace : on se débarrasse des sortants en faisant revenir les autres ? Ou bien est-ce qu’Emmanuel Macron va pouvoir, à travers un second quinquennat, redresser le pays et redonner un sens à la politique ? ».