Marine Le Pen et Eric Zemmour vont pouvoir dire merci à François Bayrou. A la peine dans leurs récoltes de parrainages, ils pourraient passer le cap des 500 grâce à la « banque » créée par le maire de Pau. « Nous avons atteint 365 signatures, ce qui est remarquable, parce que ça montre qu’il y a un besoin démocratique en France : quand on propose des réponses précises et concrètes, alors les maires, les élus, en tant que citoyens, répondent et s’engagent », a annoncé François Bayrou.

« Ce sera une décision de chacun des signataires, personnellement, mais un tel nombre devrait permettre à plusieurs des candidats concernés d’atteindre la barre des 500 », a-t-il ajouté.

Le patron du parti centriste doit tenir une réunion vendredi en fin d’après-midi avec les signataires – environ 300 maires, ainsi que des parlementaires et des conseillers départementaux et régionaux – pour procéder à la répartition de leurs parrainages, dans « une démarche absolument civique où chaque élu prend ses responsabilités ». Selon le dernier décompte du Conseil constitutionnel publié jeudi, il en manque au moins entre 80 et 90 à Marine Le Pen et Eric Zemmour, alors que Jean-Luc Mélenchon, un temps à la peine, a finalement recueilli le nombre de signatures nécessaires.

Un dispositif élargi à la discrétion des élus

Initialement prévu par François Bayrou pour « sauver » les candidats considérés comme légitimes, c’est-à-dire crédités d’au moins 10 % dans les intentions de vote, le mécanisme pourra bénéficier à d’autres candidats – Nicolas Dupont-Aignan, François Asselineau, Philippe Poutou ou Christiane Taubira sont notamment en difficulté –, à la discrétion des signataires, eu égard à leur grand nombre.

« J’ai absolument la certitude que nous sommes dans notre rôle de garant de la démocratie en permettant la candidature, y compris de ceux que nous combattrons le plus », a fait valoir le haut-commissaire au Plan, alors que chaque volontaire paraphera une déclaration stipulant que ce « parrainage ne constitue en rien un soutien politique au candidat concerné ». Le maire de Pau a souligné la grande diversité politique des parrains, et assuré qu’il accorderait lui-même sa signature à un candidat en difficulté.