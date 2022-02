Et un de plus. Le Conseil constitutionnel a validé 565 parrainages pour Yannick Jadot. Le candidat écologiste assure ainsi sa participation à l’élection présidentielle. Il rejoint Nathalie Arthaud, Anne Hidalgo, Jean Lassalle, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse et Fabien Roussel qui comptent tous plus de 500 signatures.

Les autres candidats ont jusqu’au 4 mars pour trouver des maires qui acceptent de leur accorder leur parrainage. Marine Le Pen, Eric Zemmour ou encore Jean-Luc Mélenchon peinent actuellement à rassembler ces précieux paraphes à l’approche de cette date butoir. Christiane Taubira toujours très loin du compte a multiplié les appels aux élus, tout comme Marine Le Pen sur son compte Twitter.

De son côté, le président du MoDem François Bayrou a revendiqué mardi une réserve de 180 élus prêts à endosser les principaux candidats en difficulté.