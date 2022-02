Commençons par un paradoxe : dans les enquêtes d’opinions, la situation internationale est très loin derrière le pouvoir d’achat, le réchauffement climatique ou l’immigration dans les préoccupations des Français pour cette élection présidentielle. Pourtant, les réseaux sociaux bruissent d’une réelle inquiétude sur les ambitions russes ou américaines à l’est de l’Europe, et chez 20 Minutes, on a bien remarqué que nos lives Ukraine-Russie font des cartons d’audience (merci d’ailleurs). Mais peut-il y avoir entre les deux ? Et si une partie de l’élection, du comportement des électeurs, se jouait en Crimée ou dans le Donbass ?

Pour Jean-Daniel Levy, directeur délégué de l’institut Harris Interactive et contacté par 20 Minutes, c’est la stature internationale des candidats qui se joue là, leur « présidentialité ». « Dès qu’on a l’impression qu’une personne peut faire rayonner la France par-delà les frontières, cette personne est plus appréciée, respectée », explique-t-il, citant la rencontre entre Nicolas Sarkozy et Vladimir Poutine au moment de la crise en Géorgie. S’il n’a pas pu empêcher le président russe d’attaquer, « cela n’a pas porté préjudice » au Français, puisqu’il avait « agi », insiste-t-il. Et parmi les candidats, il y en a un qui peut mieux tirer son épingle du jeu que les autres : le non déclaré Emmanuel Macron.

Le monopole du pouvoir d’agir

« D’abord parce qu’en tant que président, il peut agir », pointe Jean-Daniel Levy, qui note aussi que l’actuel locataire de l’Elysée « donne l’impression de maîtriser et de savoir ce qu’il fait ». Cette volonté d’agir à l’international pour se tailler un costume de présidentiable est visible depuis plusieurs mois. En octobre dernier, le chercheur en sciences de l’information et de la communication Alexandre Eyries, interrogé par 20 Minutes, parlait déjà d’une « parole frappée du coin de l’expérience ». Au milieu des discussions pour maintenir la paix, Emmanuel Macron compte, et il a obtenu ce dimanche de Vladimir Poutine une volonté d’aboutir à un cessez-le-feu.

A côté du président en exercice, qui avait marqué les esprits en étant le premier dirigeant occidental à enchaîner le voyage à Kiev et Moscou, « les autres ont un peu de mal à paraître crédibles », juge Jean-Daniel Levy. Ce n’est pourtant pas faute d’essayer de prendre part au débat, comme Sandrine Rousseau demandant l’entrée de l’Ukraine dans l’Union européenne, ou Valérie Pécresse exigeant « un discours d’une fermeté d’acier » contre Vladimir Poutine. Mais la candidate LR est aussi prête à céder à Moscou la promesse de dire à l’Ukraine que son adhésion à l’Otan « n’est pas à l’ordre du jour », ce qui peut ressembler à un aveu de faiblesse.

« Les positions de Jean-Luc Mélenchon sur le Vénézuela ne lui ont pas été préjudiciables »

A l’extrême-droite, le sujet n’est pas vraiment privilégié pour attirer les électeurs. Eric Zemmour en profite surtout pour rappeler son attachement à l’idée de souveraineté de la France, estimant qu’Emmanuel Macron est « le petit télégraphiste » de l’Otan. Une expression qu’on a surtout retenue pour sa référence passablement datée, mais qui ne dit rien de la diplomatie que le polémiste mènerait. Quant à Marine Le Pen, qui estime que « la diplomatie, ça ne se fait pas au dernier moment », la candidate RN est souvent sur un fil en parlant de la Russie, puisque les financements russes de sa dernière campagne pourraient refaire surface.

Pour autant, même si « on peut penser que les plus pro-russes sont Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel, on peut voir que les positions de Mélenchon sur le Vénézuela ne lui ont pas été préjudiciables », note encore Jean-Daniel Levy. Le leader LFI veut une France « non-alignée », insistant sur le respect de la frontière ukrainienne tout en refusant aux Américains « d’annexer l’Ukraine dans l’Otan ».

Au final, le seul à pouvoir marquer des points dans la situation actuelle semble être Emmanuel Macron, quelle que soit la stature que les autres candidats puissent tenter de se donner en prenant une parole qui ne résonnera pas « au-delà de nos frontières ». Or c’est là que se situe « la question fondamentale » du rapport entre l’élection et la crise diplomatique, selon Jean-Daniel Levy. Reste un hiatus : et si la guerre est déclarée ? Le directeur délégué de Harris Interactive admet n’avoir « aucune idée » des conséquences sur l’élection, puisqu’on « ne connaît pas les décisions qui pourraient être prises », ni des positions guerrières ou pacifistes des candidats mis au pied du mur.